Borussia Dortmund: Terzic machte es nie – Sahin führt radikale BVB-Wende ein

Noch ist kein Pflichtspiel absolviert, doch schon hat Nuri Sahin (hier mehr zu ihm lesen) die Fans von Borussia Dortmund auf seine Seite gezogen. Zugegeben, als ehemaliger Meisterheld unter Jürgen Klopp war das nicht allzu schwer. Allerdings konnte Sahin in der Vorbereitung bereits mit der Art, wie er coacht, punkten.

An der Seite kann er zum Vulkan werden – wie früher Jürgen Klopp. Sahin zeigt sich bei Borussia Dortmund zudem äußerst kommunikativ. Und eine Sache unterscheidet ihn zusätzlich komplett von seinem Vorgänger.

Borussia Dortmund: Sahin macht seinen Profis Beine

Als der BVB bei seiner Asien-Reise das erste Testspiel mit 0:4 verloren hatte, konnte Sahin nicht an sich halten. Öffentlich machte er seinen Spielern eine Ansage: „Nur weil die Jungs müde sind, kann ich jetzt nicht sagen: Schwamm drüber“, sagte er. „Wer die Basics nicht macht, wird nicht spielen.“

Auch spannend: Abgang kaum noch zu verhindern – BVB muss Spieler ziehen lassen

Einen Knallhart-Kurs, den er jüngst nochmals aufgriff. „Wenn ein Spieler nicht mitzieht, fliegt er raus. Egal, wie gut er ist“, drohte Sahin. Zudem unterstrich er auch, dass er niemanden einwechseln wolle, der es sich nicht erarbeitet habe. Solche öffentlichen Ansagen waren bei Borussia Dortmund unter Edin Terzic undenkbar.

Sahin tickt anders als Terzic

Der Ex-Coach war dafür bekannt, sich öffentlich nicht negativ über Spieler zu äußern oder Rüffel zu verteilen. Aussagen wie „Wir wissen, an welchen Themen wir arbeiten müssen“ oder „Kritik werden wir nur intern äußern“ gehörten beinahe zu jeder Pressekonferenz dazu.

Auch das trug seinen Teil dazu bei, dass Kritiker den BVB gerne als „Wohlfühloase“ bezeichneten. Nach dem Motto: Egal, was die Spieler machen, nach außen hin werden sie geschützt und in Watte gepackt. Manch einer vermisste auch mal klare öffentliche Worte, um die Spielern nach schwachen Phasen oder Spielen wachzurütteln – quasi als Pendant zu den Bayern, wo man nur zufrieden ist, wenn man dominant gewonnen hat.

Borussia Dortmund: Weckt Sahin den Ehrgeiz?

Diese Gier und diesen Ehrgeiz könnte Sahin der Mannschaft mit seinem Auftreten und seinen Aussagen nach außen jetzt einimpfen. Dass er nicht nur öffentlich seine Meinung sagt, sondern auch intern mit den Spielern sehr offen umgeht, legt ein Interview von Niklas Süle nahe.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Gegenüber „Sport 1“ äußerte der Innenverteidiger: „Das, was ihn [Sahin] am meisten auszeichnet, ist, dass er dir seine Erwartungshaltung direkt ins Gesicht sagt. Du weißt zu jeder Zeit genau, woran du bist.“ Vielleicht kitzelt der Coach von Borussia Dortmund so noch ein paar Prozent mehr raus, um den BVB wieder nach ganz oben zu bringen.