Borussia Dortmund: Ist jetzt alles klar? Wunschkandidat endlich im Anflug

In wenigen Tagen startet Borussia Dortmund ins erste Pflichtspiel der neuen Saison. Dann wird es ernst für Cheftrainer Nuri Sahin und seine neu zusammengestellte Mannschaft. Die Frage, die sich stellt: Ist Maximilian Beier beim Pokal-Spiel gegen Lübeck schon dabei?

Seit Niclas Füllkrug Borussia Dortmund für eine Stange Geld in Richtung England verließ, wirbt der BVB offensiv um den Hoffenheimer. Die Verhandlungen dauern an – doch jetzt könnte endlich der Durchbruch gelungen sein.

Borussia Dortmund: Beiers magischer Aufstieg

Der junge Stürmer erlebte in der vergangenen Saison einen magischen Aufstieg. Zuvor in die 2. Liga nach Hannover ausgeliehen, platzte in Hoffenheim der Knoten. Ganze 16 Saisontore konnte der 21-Jährige erzielen und ballerte sich damit ins Blickfeld zahlreicher Experten und Vereine.

Selbst Bundestrainer Julian Nagelsmann kam nicht drumherum, Beier erstmals für die Nationalmannschaft zu nominieren. Der verdiente Lohn: Beier gehörte dem Kader bei der Heim-EM an. Und jetzt könnte es im nächsten Schritt zum Champions-League-Finalisten gehen.

Gespräche in der finalen Runde?

Die Anzeichen vermehren sich, dass Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim schon bald eine Einigung erzielen könnten. Sky-Mann Florian Plettenberg berichtet, dass die Gespräche die finalen Stufen erreicht hätten. Und auch Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt, dass der BVB zuversichtlich sei, den Deal in der Woche vor dem Lübeck-Spiel über den Tisch zu kriegen.

Zwischen Spieler und Verein ist ohnehin so weit alles klar. Dortmund und Beier sollen sich bereits vor Tagen auf die Einzelheiten eines Vertrags geeinigt haben. Dazu passt auch die Nachricht von der TSG höchst selbst.

„Die TSG Hoffenheim steht, wie bereits bekannt, in konkreten Verhandlungen über einen Vereinswechsel und verzichtet aus diesem Grund heute auf eine Nominierung von Maximilian Beier für den Spieltagskader“, schrieb die TSG am Samstag (10. August). Deutlicher geht es nicht mehr.

Borussia Dortmund: Was passiert noch?

Mit Beier hätte der BVB im Sturm wieder eine Vierfachbesetzung. Mit Serhou Guirassy, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko gibt es zahlreiche wie namhafte Konkurrenz für den Bald-Neuzugang. Allerdings soll zumindest Moukoko vor einem Abschied stehen. Das letzte Wort ist im Dortmunder Transfersommer noch nicht gefallen.