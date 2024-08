Mats Hummels: Coach wirbt offen um den Ex-BVB-Star – hat das Hin und Her endlich ein Ende?

Die Zukunft von Mats Hummels ist auch Wochen nach seinem Abschied von Borussia Dortmund immer noch nicht geklärt. Nachdem der lange sicher geglaubte Wechsel zum FC Bologna geplatzt ist, ist Hummels‘ Zukunft offen wie nie.

Lange sollte der 35-Jährige mit seiner Entscheidung jedoch nicht mehr warten – schließlich startet in vielen europäischen Ligen in wenigen Tagen der Ligabetrieb. Nun könnte sich Mats Hummels jedoch festgelegt haben – ist es das Ende einer schier endlosen Vereinssuche?

Zieht es Mats Hummels zu Fabian Hürzeler nach Brighton?

Wie der neue Trainer von Brighton & Hove Albion Fabian Hürzeler gegenüber „Sky“ bestätigt hat, beschäftigt man sich an der englischen Südküste mit dem 35-Jährigen: „Ich kann sagen, dass die Voraussetzungen stimmen – sonst hätten wir die Personalie nicht weiterverfolgt. Die Gespräche waren sehr positiv, sowohl auf professioneller als auch auf privater Ebene“.

Auch interessant: Mats Hummels: Transfer-Überraschung! Entscheidung ist wohl gefallen

Der erst 31-jährige Coach, der in diesem Sommer vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli nach Brighton wechselte, führt zudem aus: „Wir schätzen uns gegenseitig sehr, hatten gute Gespräche, aber am Ende des Tages muss der Spieler selbst entscheiden, ob er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren kann. Letztendlich geht es darum, was der Spieler will und ob er sich vollkommen committen kann. Und das zählt ab sofort“, so Hürzeler.

Brighton nicht der einzige englische Interessent

Brighton und Hürzeler, der zu Hummels‘ Berater und Vater Hermann Hummels eine gute Beziehung pflegt, sind allerdings nicht die einzigen Interessenten an dem Weltmeister von 2014. Neben dem Klub von der englischen Südküste soll auch West Ham United an Hummels dran sein.

Beim Klub aus London würde der 35-Jährige auf einen alten Bekannten treffen. Erst vor wenigen Tagen wechselte Niclas Füllkrug, mit dem Hummels im vergangenen Jahr zusammen in Dortmund spielte, zu West Ham. Der Innenverteidiger hat also die Qual der Wahl.