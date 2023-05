Borussia Dortmund: Derber Giftpfeil Richtung Konkurrent – „Davon sind sie weit entfernt“

Borussia Dortmund muss nur noch zupacken. Nach dem Bayern-Strauchler am vorletzten Spieltag reicht beim finalen Showdown ein Sieg für die Schale. Dabei war es ausgerechnet der verhasste Konkurrent RB Leipzig, der dem BVB an die Spitze verhalf.

Einen Seitenhieb konnten sich die Leipziger deshalb nicht verkneifen. Die Antwort folgte prompt. Während sich Borussia Dortmund vornehm zurückhält, schoss Dortmunds Oberbürgermeister mit Giftpfeilen Richtung Sachsen.

Borussia Dortmund: Oberbürgermeister schießt gegen RB Leipzig

Eine verrückte Saison geht am Samstag zu Ende. An der Spitze gab es so viel Bewegung wie lange nicht. Dortmund und Bayern patzten im Wechsel, überholten sich immer wieder gegenseitig und liefern sich nun bis zum Schluss einen Titelkampf, wie man ihn lange vermisst hat.

Der Ausrutscher der Bayern gegen RB Leipzig könnte am Ende der entscheidende gewesen sein. Am vorletzten Spieltag kassierte der FCB im eigenen Stadion ein 1:3. Dortmund nutzte die Vorlage und zog erneut vorbei. So ziemlich jeder BVB-Fan durfte sich danach eine Spitze anhören. Ausgerechnet Leipzig, bei Schwarzgelb ein No-Go-Klub, könnte zum Titel verholfen haben.

Leipzig will ins Goldene Buch

Auch RBL selbst ließ sich nicht bitten. Nach dem Dortmunds Oberbürgermeister Schalke für einen Sieg in München den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt versprach, erkundigte sich Leipzig, wann man nun für diese Ehre eingeplant sei und unterschreiben dürfe. Die Antwort gabs nun mündlich. Auf der Pressekonferenz der Stadt zur möglichen Meisterfeier setzte OB Westphal zu gleich mehreren Seitenhieben an.

Angesprochen auf die S04-Einladung und die RB-Antwort sagte er: „Ich habe offensichtlich mit der Einladung an Schalke 04 den Druck an die Mannschaft zu hochgeschraubt. Die haben es in München ja nicht geschafft. Das wars aber auch. Die Leipziger habe ich jetzt nicht eingeladen, weil sie ja eher weniger mit Tradition zu tun haben. Dazu sind sie ja auch kein Ruhrpottverein, das war ja der Hintergrund dahinter.“

„Davon ist Leipzig sehr weit entfernt“

Er erklärt weiter: „Die Einladung ist ja daraus entstanden, dass wir in Essen eine Veranstaltung zum “Mythos des Ruhrgebiets Fußball” hatten. Da waren ganz viele Schalker, die überzeugt davon waren, dass sie die Bayern schlagen. Da meinte ich: Wenn ihr das schafft und wir dann Meister werden, lade ich Euch zum Goldenen Buch ein, weil sie das ja 1934 ja schonmal getan haben. Ernst Kuzorra steht da ja ganz oben, das war der Zusammenhang. Und davon ist Leipzig nun sehr weit entfernt.“

Einen Eintrag ins Goldene Buch sicher haben dürften die Profis von Borussia Dortmund, sollten sie am Samstag den Traum wahr machen und erstmals seit elf Jahren die Schale ins Revier holen.