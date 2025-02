Borussia Dortmund: Blitz-Entscheidung um Emre Can – Niko Kovac verkündet sie selbst

Neustart unter Niko Kovac – einen Tag nach dem Sieg gegen Heidenheim hat der Trainer bei Borussia Dortmund übernommen. Schon jetzt hat er die erste große Entscheidung gefällt.

Zigmal wurde Emre Can bei Borussia Dortmund angezählt, auf die Bank gesetzt und vor allem als Kapitän infrage gestellt. Schon bei seiner Vorstellung ist für Niko Kovac klar: Auch unter ihm trägt Can die Binde.

Borussia Dortmund: Emre Can bleibt Kapitän

Für viele ist er der Sündenbock der BVB-Krise geworden. Emre Can lieferte in dieser Saison viele unglückliche Auftritte ab. Das taten auch seine Teamkollegen – doch auf niemanden schoss sich die Öffentlichkeit so ein wie auf den 31-Jährigen. Das ist nur logisch, schließlich ist er nicht nur als erfahrener Profi in schwierigen Zeiten besonders gefragt. Vor allem mit der Kapitänsbinde am Arm trägt er eine besondere Verantwortung, der er zu selten gerecht wurde.

Edin Terzic überreichte ihm einst das Amt, Nuri Sahin rüttelte nicht an dieser Entscheidung und auch Mike Tullberg nahm als Interimstrainer keine Veränderung in dieser Position vor. Nun war es an Niko Kovac, eine Entscheidung über das Kapitänsamt bei Borussia Dortmund zu treffen. Er brauchte nur wenige Tage, um sie zu fällen. Am Dienstag nach seinem Amtsantritt verkündete er im Rahmen seiner Vorstellung: Auch unter ihm bleibt Emre Can Kapitän.

„Er kriegt von mir das vollste Vertrauen“

„Ich sehe ihn als einen Führungsspieler. Er ist deutscher Nationalspieler, hat bei großen Klubs gespielt und fühlt sich auf seiner jetzigen Position als Innenverteidiger sehr wohl. Er bleibt der Kapitän. Ich habe heute schon mit ihm gesprochen und er kriegt von mir das vollste Vertrauen“, so der BVB-Coach.

Niko Kovac weiter: „Wir wissen alle: Die Leistung steht über allem. Solange die stimmt, gibt es darüber überhaupt kein Nachdenken.“ Die erste große Entscheidung, sie ist bei Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer schon gefallen.