BVB-Fans fallen vom Glauben ab – Ex-Star kehrt in die Bundesliga zurück

Nanu, was ist das denn? Der Deadline Day hielt am Montag (3. Februar) einige Überraschungen bereit. Beim BVB leider auch unschöne: Das erneute Platzen eines Transfers von Rayan Cherki beschäftigt die Dortmunder Fans (hier mehr lesen).

Aber auch andere Bundesligisten waren in teils kuriose Deals verwickelt. Doch ein Wechsel kam für viele aus dem Nichts. Ex-BVB-Star Michy Batshuayi kehrt zurück in die Bundesliga! Ein Wiedersehen mit Borussia Dortmund wird es vorerst aber nicht geben.

BVB: Batshuayi-Erinnerungen werden wach

Es ist der 2. Februar 2018 der sich ins Hirn vieler schwarzgelber Fans gebrannt hat. An jenem Tag ist Borussia Dortmund beim Tabellenschlusslicht aus Köln zu Gast. Doch die Kölner, ein gewisser Serhou Guirassy steht dort beispielsweise auf dem Feld, ärgern den Favoriten. Erst in der 84. Minute gelingt das entscheidende 3:2 durch Andre Schürrle. Vorlagengeber? Mitchy Batshuayi.

Der Stürmer war erst wenige Tage zuvor leihweise aus Chelsea gekommen, nachdem der BVB Pierre-Emerick Aubameyang hatte gehen lassen. Batshuayi erwischte ein Sahne-Debüt, steuerte nicht nur die Vorlage, sondern auch einen Doppelpack bei. Er wurde gleich zum Mann des Spiels. Der Auftakt eines kurzen Gastspiels in Dortmund, das nach einem halben Jahr wieder endete.

Frankfurt schlägt zu

Jetzt, sechseinhalb Jahre nach seinem Abgang aus Dortmund, ist er zurück in der Bundesliga. Am Deadline Day gab Eintracht Frankfurt bekannt, den Angreifer unter Vertrag genommen zu haben. Er kommt von Galatasaray Istanbul und unterschreibt bis 2027.

Seine Aufgabe bei der Eintracht ist klar: gemeinsam mit Hugo Ekitike und Neuzugang Elye Wahi den Abgang von Superstar Omar Marmoush auffangen. Dieser hatte sich für viel Geld zu Manchester City verabschiedet.

Erstmal kein Wiedersehen mit dem BVB

Aller Voraussicht nach steht Batshuayi schon am kommenden Spieltag im Kader der Frankfurter und könnte sein Comeback in der Bundesliga feiern. Ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein wird es so schnell aber nicht geben.

Frankfurt und der BVB absolvierten schon Mitte Januar ihr Rückspiel gegeneinander, Frankfurt gewann mit 2:0. Bis beide Seiten wieder aufeinandertreffen, dauert es bis zur neuen Saison.