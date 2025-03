Schock-Nachricht bei Bayern München! Borussia Dortmund schaut genau hin

Nächster Neuer-Schock beim FC Bayern München! Der Star-Torwart hat sich erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Und das an gleicher Stelle.

Nächster Muskelfaserriss bei Manuel Neuer, nächster Ausfall. Und diesmal horcht auch Borussia Dortmund auf. Denn der Weltmeister-Keeper wackelt jetzt auch für den „Klassiker“ Bayern München – BVB!

Bayern München: Nächster Neuer-Schock!

Beim Jubeln über ein Tor im deutsch-deutschen Champions-League-Duell gegen Bayer Leverkusen war es Manuel Neuer in die rechte Wade gefahren. Es folgte die bittere Diagnose: Muskelfaserriss, mehrere Wochen Pause. Neuzugang Jonas Urbig vertritt den 38-Jährigen seither im FCB-Kasten.

Und das muss er nun wohl noch länger. Wie der „Kicker“ berichtet, hat sich Neuer erneut verletzt. Gleiche Stelle, gleiche Diagnose – wieder ein Faserriss in der rechten Wade. Diesmal ist es wohl im Training passiert. Das heißt: Die Zwangspause verlängert sich. Zumindest die folgenden Bundesliga-Spiele gegen St. Pauli (29. März) und Augsburg (4. April) wird er verpassen. Eine Rückkehr in den folgenden Spielen ist noch nicht absehbar – wäre aber immens wichtig.

Fällt Neuer auch gegen den BVB aus?

Nach dem „machbaren“ Partien folgen zwei Heimspiel-Hammer – erst in der Königsklasse gegen Inter Mailand (8. April), dann im „Klassiker“ gegen Borussia Dortmund (12. April). Beim BVB dürfte man angesichts der neuerlichen Neuer-Nachricht aufhorchen.

Der Zahn der Zeit scheint am Weltmeister zu nagen. Jahrelang war Manuel Neuer verletzungsfrei, fiel praktisch nie aus. In den letzten Jahren aber erwischte es ihn immer wieder. Bei Bayern München aber hat man Ersatz parat: Urbig, aber auch Peretz oder Ulreich können den Superstar ersetzen. Zur Not auch gegen Inter und Borussia Dortmund.