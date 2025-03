FC Bayern München: Nächster Schock! Star muss Länderspielreise abbrechen

Länderspielpause in der Bundesliga – Zeit zum Durchatmen beim FC Bayern München. Während zahlreiche Profis mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs sind, dürfen die übrigen FCB-Stars für gut eine Woche in den Urlaub – auf Anordnung von Cheftrainer Vincent Kompany.

Doch gleich zu Beginn der zweiwöchigen Spielbetriebspause erreicht den FC Bayern München eine echte Horror-Nachricht. Ein Star reist früher als geplant wieder zurück zur Säbener Straße – er hat sich verletzt!

FC Bayern München: Urbig muss verletzt zurück zum FCB

Trotz seines jüngsten Patzers gegen Union Berlin setzt man beim deutschen Rekordmeister große Stücke auf Jonas Urbig. Der Youngster deutete in den Spielen zuvor an, dass er beim FCB in die großen Fußstapfen von Manuel Neuer treten kann. Doch nun der Mega-Schock am Mittwoch (19. März): Urbig hat sich offenbar verletzt.

Der 21-Jährige weilte zuvor bei der U21-Nationalmannschaft. Dort soll sich das Juwel des FC Bayern München im Training eine Verletzung am Fuß zugezogen haben. Demnach reist der Torwart umgehend aus dem DFB-Quartier ab und wird sich umgehend in die Behandlung der Bayern-Ärzte begeben, um sich näher untersuchen zu lassen. Wie schwer die Verletzung des Ex-Kölners ist, dazu macht der DFB bis dato noch keine Angaben.

Neuer vor Trainingsrückkehr

Auch wenn ein möglicher Ausfall von Urbig natürlich ärgerlich wäre: Grund zur Panik dürfte bei den Verantwortlichen des FC Bayern München wohl nicht bestehen. Denn Manuel Neuer, der sich nach seinem Muskelfaserriss derzeit wieder im Aufbautraining befindet, dürfte beim nächsten Bundesligaspiel gegen St. Pauli (29. März) wieder zur Verfügung stehen.

Dazu steht mit Daniel Peretz eine adäquate Nummer drei nach seiner Nierenquetsche wieder bereit. Und dann wäre da ja auch noch Sven Ulreich, der im Notfall auch in die Bresche springen könnte. Ein Torwart-Problem haben die Bayern also nicht und doch ist diese Nachricht eine echte Hiobsbotschaft für den deutschen Rekordmeister.