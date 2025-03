DFB: Hammer-Comeback? Plötzlich ist ER wieder ein Thema

Mit der bitteren 1:2-Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Spanien endete für vier absolute DFB-Legenden die Reise bei der deutschen Nationalmannschaft. Neben Toni Kroos beendeten auch Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Thomas Müller ihre DFB-Karrieren.

Sie wollten Platz für die neue Generation machen, Platz für etwas Neues schaffen. Dieser Umschwung ist Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co. bisher sehr gut gelungen. Doch plötzlich gibt es wilde Spekulationen um ein mögliches DFB-Comeback eines Weltmeisters.

DFB: Neuer-Rückkehr für die WM?

Im Juni 2009 debütiere Neuer für die deutsche Nationalmannschaft, anderthalb Jahrzehnte war er die Nummer eins der DFB-Elf, rettete Deutschlands ein ums andere Mal und holte sich spätestens mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien den Legendenstatus. Im vergangenen Sommer endete seine Karriere beim DFB, gemeinsam mit den anderen drei Stars ging er in Rente.

Neun Monate nach seinem Rücktritt kommen auf einmal irre Gerüchte auf: Kommt der Bayern-Keeper für die WM 2026 zurück? Laut „Bild“ könnte dies ein Szenario sein, falls die eigentliche neue Nummer eins, Marc-Andre ter Stegen nach seiner schweren Knieverletzung nicht mehr in Topform kommen sollte. Ter Stegen riss sich im vergangenen Jahr die Patellasehne und arbeitet derzeit an seinem Comeback.

So soll der 38-Jährige ursprünglich nur eine Pause von der Nationalmannschaft eingelegt haben wollen, doch seine damalige Vertragssituation beim FC Bayern – damals lief sein Kontrakt nur bis zum Sommer 2025 – zwang ihn zum Rücktritt, da es keine Garantie dafür gab, dass er in der nächsten Saison noch Fußball spielen würde.

Wer steht 2026 im DFB-Tor?

Dieses Szenario ist nun vom Tisch, der Torhüter verlängerte seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2026, wird bis nächsten Sommer also mindestens noch aktiv spielen. In den Gesprächen mit der DFB-Führung vor seinem Rücktritt wurde von beiden Seiten klargestellt, dass Neuers für die WM 2026 weiterhin im Fokus stehen würde. Holt Nagelsmann nach Kroos, den er noch für die EM im letzten Jahr gewinnen konnte, also auch Neuer aus dem Ruhestand zurück?

Fakt ist: Wirklich nötig erscheint dieser Schritt in diesen Tagen nicht. Deutschland mangelt es nicht an starken Keepers. Neben ter Stegen, der alles dafür geben wird, 2026 die Nummer eins zu sein, sind mit Alexander Nübel, Noah Atobolu, Stefan Ortega, Oliver Baumann, Jonas Urbig und viele weitere in der Verlosung für die WM-Nominierung.