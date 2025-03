Italien – Deutschland: Zittern vor Prestige-Duell! DFB droht Super-Gau

Italien – Deutschland – da geht vielen Fußballfans das Herz auf. In der Vergangenheit sorgten die Aufeinandertreffen der beiden Fußballgiganten immer wieder für mächtig Furore. Die Spiele zwischen der Squadra Azzurra und der DFB-Elf sind immer wieder ein Highlight. So dürfte es auch in diesem Fall werden, wenn beide Team das Halbfinale der Nations League erreichen wollen.

Zunächst muss das DFB-Team in Mailand (Donnerstag, 20. März, 20.45 Uhr) ran, ehe die Italiener nach Dortmund (Sonntag, 23. März, 20.45 Uhr) reisen müssen. Im Hinspiel Italien – Deutschland ist für einige DFB-Akteure Vorsicht angesagt.

Italien – Deutschland: Fünf DFB-Stars drohen eine Gelb-Sperre

Diese Regel könnte Deutschland zum Verhängnis werden! In der Nations League wird man bereits nach zwei gelben Karten für das jeweils nächste Spiel gesperrt. Aufseiten der Deutschen stehen gleich mehrere Akteure vor einer solchen Sperre.

Fast die ganze deutsche Abwehr ist betroffen. Vorbelastet mit je einer Gelben Karte sind Kapitän Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, David Raum und der defensive Mittelfeldspieler Robert Andrich. Auch BVB-Star Nico Schlotterbeck könnte bei einer Verwarnung im Rückspiel fehlen: Er hat im laufenden Wettbewerb bereits drei Gelbe Karten gesehen, würde bei der vierten also erneut fehlen.

++ Italien – Deutschland: Legende stichelt vor dem Klassiker – deutsche Fans müssen stark sein ++

Im entscheidenden Rückspiel könnten Bundestrainer Nagelsmann also auf eine ganze Reihe Stammspieler verzichten. Diese Akteure müssen also mit einer gewissen Portion Vorsicht in die Partie gehen. Gegen hoch motivierte und leidenschaftlich spielende Italiener wird das nicht allzu einfach.

DFB-Nachteil im Hinspiel?

Bei den Italienern sieht es hingegen ganz anders aus. Dort droht nur Mittelfeld-Youngster Niccolo Pisilli eine Sperre. Allerdings ist er ohnehin er ein Akteur, der sich langsam in der Nationalmannschaft etabliert und noch nicht allzu viel Spielzeit bekommt. In dieser Hinsicht haben die Südeuropäer gegenüber den Deutschen also einen kleinen Vorteil.

Weitere News:

Auf der anderen Seite sind Akteure wie Kimmich, Rüdiger und Co. zum einen erfahren und zum anderen gut genug, um eine Gelbe Karte zu vermeiden. Doch Fakt ist: Die DFB-Spieler werden ohne nicht mit dem Gedanken in das Spiel gehen, im Rückspiel gesperrt sein zu können.