Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Terror-Alarm in der Champions League! IS mit schockierender Ankündigung

Die riesige Vorfreude auf Atletico Madrid – Borussia Dortmund ist getrübt. Eine Terror-Warnung bereitet Fans, Verband und Behörden vor dem Viertelfinale der Champions League große Sorgen.

„Tötet sie alle“ – eine schockierende Ankündigung der Terror-Organisation „IS“ für alle vier Stadien, in denen diese Woche in der Champions League gespielt wird. Sie gilt auch für das Estadio Metropolitano, in dem Atletico Madrid und Borussia Dortmund am Mittwochabend gegeneinander antreten.

Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Terror-Warnung vor dem Spiel

Schon vor dem 2:0 in München gab es eine Terror-Warnung für die Allianz-Arena. Am Ende geschah glücklicherweise nichts. Doch nun gibt es die nächste schockierende Nachricht. Der „Islamische Staat“ kündigt Anschläge in allen vier Fußballstadien an, in denen am Dienstag und Mittwoch in der Champions League gespielt wird. Damit auch für die Partie Atletico Madrid – Borussia Dortmund.

„Kill them all“ (deutsch „Tötet sie alle“) steht auf einem erschreckenden Bild, auf dem ein vermummter Mensch mit einer Maschinenpistole steht. Im Hintergrund: Bilder und Namen der vier Stadien Emirates (Arsenal), Prinzenpark (PSG), Metropolitano (Atletico) und Bernabeu (Real). Veröffentlicht wurde das Bild vom medialen Sprachrohr des IS, der Al-Azaim Foundation.

In Frankreich und Spanien wurden sofort Maßnahmen ergriffen, die Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Spiele in London und Madrid deutlich erhöht. „Um der terroristischen Bedrohung vorzubeugen, haben die staatlichen Sicherheitskräfte alle ihre Frühwarn- und Schutzsysteme sowie ihre Abwehrmechanismen aktiviert“, teilte das spanische Innenministerium mit.

In einer Erklärung der UEFA heißt es: „Die UEFA ist sich der angeblichen terroristischen Drohungen gegen die Spiele der UEFA Champions League in dieser Woche bewusst und steht in engem Kontakt mit den Behörden an den jeweiligen Austragungsorten. Alle Spiele werden wie geplant mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.“