Atletico Madrid – Borussia Dortmund: BVB nimmt plötzliche Änderung vor – jetzt wachsen die Sorgen

Ein bitterer Ausfall steht für Atletico Madrid – Borussia Dortmund schon fest: Donyell Malen ist gar nicht erst mit nach Spanien gereist. Doch nun wackelt vor dem großen Spiel noch ein weiterer BVB-Star.

Auf der Pressekonferenz vor Atletico Madrid – Borussia Dortmund sollte neben Edin Terzic auch Kapitän Emre Can dabei sein. Auf dem Podium saß am Ende aber Teamkollege Felix Nmecha. Der BVB-Trainer erklärt die plötzliche Änderung.

Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Emre Can wackelt

Der erneute Ausfall von Donyell Malen schmerzt den BVB sehr – jetzt wackelt auch noch der Kapitän. Emre Can war neben Trainer Terzic für die PK vor dem so wichtigen Hinspiel im Viertelfinale der Champions League eingeplant. Doch dann die plötzliche Wende: Nicht Can, sondern Nmecha stellte sich den Fragen der Presse.

Der nächste Ausfall? Gleich zu Beginn der Veranstaltung am Tag vor dem Spiel klärte Dortmunds Trainer über die Hintergründe dieser Auswechslung auf. „Emre Can geht es ganz gut, er hat aber heute Morgen vor dem Abflug etwas gekränkelt“, sagte Terzic gute 24 Stunden vor Anpfiff. „Wir haben ihn noch einmal untersucht und uns entschieden, ihn heute zu schonen. Vor euch, aber auch auf dem Platz.“

BVB-Kapitän krank angereist

Heißt: Emre Can verpasste am Dienstag nicht nur die Pressekonferenz, sondern auch das Abschlusstraining vor Atletico Madrid – Borussia Dortmund. Kann er dennoch spielen? „Wir sind sehr zuversichtlich, dass er morgen zum Einsatz kommen kann. Trotzdem werden wir weiter beobachten, wie sich das in den nächsten 24 Stunden entwickelt.“

Ein trügerischer Optimismus? Immer wieder waren in jüngster Vergangenheit Verletzungen und Erkrankungen von BVB-Stars erst einmal heruntergespielt worden – am Ende kam es häufig doch zum Ausfall. Droht das auch Emre Can bei Atletico Madrid – Borussia Dortmund? Klarheit wird erst eine Stunde vor Anpfiff herrschen. Dann verkündet Edin Terzic seine Startaufstellung.