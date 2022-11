Belgien – Kanada: VAR-Ärger! Fans schäumen wegen dieser Entscheidung vor Wut – „Unglaublich“

Die WM 2022 ist gerade ein paar Tage alt und schon gibt es die nächste Aufregung um den VAR. Dieses Mal bei der Begegnung Belgien – Kanada.

Das Schiedsrichterteam und der VAR hatten bei Belgien – Kanada einiges zu tun. Besonders bei einer Entscheidung schäumten die Fans vor Wut.

Belgien – Kanada: Diese Szene sorgt für Wut

Mit viel Spannung erwarteten die Fans von Kanada das Spiel gegen Belgien. Schließlich ist es die erste Teilnahme der Nordamerikaner bei einer Weltmeisterschaft seit 1986. Und das Team von Trainer John Herdman präsentierte sich gegen einen der Geheimfavoriten sehr stark.

In den ersten 45 Minuten war Kanada die bessere Mannschaft, erarbeitete sich zahlreiche Torchancen und holte in der 10. Minute einen berechtigten Elfmeter raus. Bayern-Star Alphonso Davies trat an und scheiterte jedoch an Belgien-Keeper Thibaut Courtois.

Der Außenseiter machte aber immer weiter, konnte sich aber nicht belohnen. In der 38. Minute hätte es den nächsten Strafstoß für Kanada geben müssen. Kanadas Laryea tankte sich in den Strafraum, wurde dabei von Ex-BVB-Star Axel Witsel klar geschubst und deutlich am Fuß getroffen. Der Verteidiger fiel zu Boden und wartete auf den Elfmeterpfiff – vergeblich. Der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Dann meldete sich der VAR.

Belgien – Kanada: Fans schäumen vor Wut

Nach einer kurzen Überprüfung – mit wahrscheinlich besseren Bildern als die, die die Zuschauer sahen – entschied der VAR, dass es keinen Strafstoß gibt. Zum Unmut der kanadischen Nationalmannschaft und der vielen Fans.

„Wie kann man da kein Elfmeter geben? Das ist doch mehr als nur offensichtlich“, „Unglaublich, dass es dafür kein Elfmeter gibt. Was machen die denn da?“ und „Immer wieder der VAR. Das macht doch echt kein Spaß mehr“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken. Auch ARD-Kommentator Florian Naß sprach von einer klaren Fehlentscheidung des Schiedsrichters und des Video-Assistenten.

Nur fünf Minuten später wurde es dann richtig bitter für Kanada. Unmittelbar vor dem Ende der ersten Halbzeit ging Belgien durch Michy Batshuayi in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Kanadier mutig, erspielten sich viele Chancen und konnten sich jedoch nicht für die aufmunternde Leistung belohnen. Am Ende blieb es beim 1:0 für Belgien.