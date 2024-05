1. FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Noch eine Pokal-Schmach für Bayer?

Gibt es noch einen fiesen Nackenschlag? Die Fußball-Saison in Deutschland findet ihren Abschluss. Am Samstag (25. Mai) bestreiten der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen das Finale des DFB-Pokals. Und unterschiedlicher könnten die Vorzeichen beider Mannschaften kaum sein.

Auf der einen Seite der 1. FC Kaiserslautern, der erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt macht – in Liga 2 wohlgemerkt. Auf der anderen Seite ein schier übermächtiges Bayer Leverkusen, das ungeschlagen Meister wurde. Die Rollen sind vor Anpfiff des DFB-Pokal-Finales also klar verteilt.

Stürzt der 1. FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen?

Der 1. FC Kaiserslautern schnuppert an der Sensation, während Bayer Leverkusen mit einem Sieg im DFB-Pokal zumindest das Double klarmachen will. Alle Entwicklungen liest du bei uns im Live-Ticker.

1. FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Kaiserslautern oder Heidenheim: Wer spielt international?

16.00 Uhr: Zuletzt stand 2004 mit Alemannia Aachen ein deutscher Zweitligist im Europapokal. Die Aachener überstanden damals gar die Gruppenphase und schieden im Sechzehntel-Finale aus.

15.04 Uhr: Dagegen sind in Heidenheim die Daumen für die Leverkusener gedrückt. Gewinnt Bayer, kriegt die Bundesliga einen weiteren internationalen Platz. Dadurch würde der Sensations-Aufsteiger noch in die Conference League rutschen.

13.59 Uhr: Zudem winkt mit einem Pokalsieg sogar das internationale Geschäft! Als Sieger würden die Lauterer trotz Zweitliga-Zugehörigkeit für die Europa League qualifizieren. Die kommende Saison wäre für die Mannschaft vom Betzenberg schon jetzt etwas ganz Besonderes.

13.14 Uhr: Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen hat sich der 1. FC Kaiserslautern jedoch jede Menge Selbstvertrauen geholt. Das letzte Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig gewann man deutlich mit 5:0.

12.38 Uhr: Anders natürlich die Roten Teufel vom Betzenberg. Der Zweitligist hat mal gar nichts zu verlieren. Niemand setzt auch nur einen Cent auf das Team von Friedhelm Funkel, das zwar durch den Pokal stürmte, aber in der Liga fast in die Drittklassigkeit stürzte.

Doch wieder Vizekusen?

12.01 Uhr: Der mentale Faktor könnte daher heute eine große Rolle spielen. Es war die erste Niederlage der Saison. Behalten Mannschaft und Trainer vor dem nächsten Endspiel jetzt die Nerven oder wird man nervös? Klar ist: Verliert man auch heute, würde über der ersten Meistersaison der Vereinsgeschichte plötzlich doch wieder das Vizekusen-Dilemma schweben.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

11.23 Uhr: Eigentlich hätte das heutige Spiel die Krönungszeremonie der Werkself werden sollen. Nach der 51-Spiele-Serie ohne Niederlage winkte das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League. Der Traum vom internationalen Titel zerplatzte allerdings am letzten Mittwoch.

Chancenlos bekam die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die Grenzen aufgezeigt. Atalanta Bergamo gewann verdient mit 3:0. Alle Highlights des Spiels kannst du hier nachlesen >>>

Samstag, 25. Mai, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen beim Live-Ticker zum DFB-Pokalfinale. Der krasse Außenseiter, der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, trifft auf die deutsche Übermannschaft, Bayer Leverkusen. Wer gewinnt den goldenen Pott?