Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Reißt die Rekordserie ausgerechnet im Finale?

Noch zwei Spiele brauchen sie, um einer perfekten Saison nochmals die Krone aufzusetzen. Am Mittwoch-Abend geht es um den Titel der Europa League. In der irischen Hauptstadt Dublin stehen sich Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegenüber.

Angesichts einer unfassbaren Saison hat der neue Deutsche Meister in diesem Duell die Favoritenrolle inne. Das muss allerdings nichts heißen. Denn Atalanta Bergamo brennt gegen Bayer Leverkusen darauf, deren Ungeschlagen-Serie zu beenden.

Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen: Das EL-Finale im Live-Ticker

Macht Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo den nächsten Schritt zum ungeschlagenen Triple – oder platzt der Traum der Werkself kurz vor der Vollendung. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem neusten Stand.

Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Wer gewinnt das Europa-League-Finale – Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen?

16.50 Uhr: Nur zu gerne würde Atalanta endlich mal wieder einen Titel gewinnen. Der einzige (italienischer Pokal) datiert aus dem fernen Jahre 1963. Kann man endlich gewinnen?

15.19 Uhr: Leverkusen kämpfte sich in der KO-Phase dagegen durch Quarabag Agdam, West Ham United und AS Rom durch. Die Gruppe hatte man ebenfalls als Erster gegen Agdam, Molde und BK Häcken abgeschlossen.

14.43 Uhr: Ein kurzer Blick auf den Weg beider Mannschaften ins Finale. Bergamo setzte sich in einer Gruppe mit Sporting Lissabon, Sturm Graz und Rakow als

Erster durch. Im Achtelfinale traf man dann erneut auf Sporting, die man aber ebenso schlug wie Liverpool und Florenz.

13.27 Uhr: Dagegen halten wollen die Mannen aus Italien. Und Bergamo ist in guter Verfassung. In der Liga sicherte man sich mit sechs Siegen im Schlussspurt noch den fünften Platz, der in der kommenden Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Lediglich das nationale Pokalfinale verlor man vergangene Woche gegen Juventus Turin. Allerdings dürfte das für nur noch mehr Motivation sorgen, jetzt etwas Zählbares zu holen.

Weitere Nachrichten liest du hier:

12.12 Uhr: Und da wären wir auch schon bei der Mannschaft der Stunde. Denn die Werkself wartet noch immer auf die erste Niederlage der ganzen Saison. Insgesamt steht man jetzt bei unfassbaren 51 Spielen in Serie ohne Niederlage. Nach einer ungeschlagenen Bundesliga-Saison will man die Meisterschaft jetzt mit zwei Pokalen veredeln.

Mittwoch, 22. Mai, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, jetzt geht es um die großen Pötte. Den Anfang macht die Europa League heute Abend. Im Finale stehen sich Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegenüber.