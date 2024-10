DAS sind die besten Gewinnspiele und Lotterien zur Zeit

Lotterien und Gewinnspiele bieten jedem die Möglichkeit, fette Gewinne zu machen und an einen Haufen Kohle zu kommen. Einen Lottoschein ausfüllen und mit ein wenig Glück den Jackpot knacken? Das ist vielen Menschen schon passiert – das große Glück könnte also auch dich treffen! Wie viel du gewinnen kannst und wie hoch die Chancen auf den Gewinn stehen, ist aber auch von der jeweiligen Lotterie abhängig. Bei einigen Gewinnspielen im Internet kannst du außerdem krasse Preise gewinnen, ohne viel dafür zu tun. Welche die besten Gewinnspiele und Lotterien zur Zeit sind, erfährst du hier.

Welche Lotterien haben die besten Gewinnchancen?

Es gibt viele Lotterien, an denen du online Lotto spielen kannst, um den Jackpot zu knacken. Zu den bekanntesten Lotterien zählen:

Lotto 6aus49🛒

Lotto 6aus45

EuroJackpot🛒

EuroMillions

PowerBall

Doch nicht bei jeder Lotterie sind die Gewinnchancen gleich! Bei Lotto 6aus49 und ähnlichen Lotterien spricht man von einer Gewinnchance von 1 zu X Millionen. Auf dem Lottoschein musst du aus verschiedenen Zahlenkombinationen genau die richtige treffen. Je höher der Jackpot ist, desto unwahrscheinlicher ist außerdem ein Gewinn. Beim MiniLotto, wo du „nur“ 100.000 Euro gewinnen kannst, liegt die Gewinnchance schon bei 1 zu 851.000. Doch es muss nicht immer nur um Geld gehen! Bei anderen Lotterien kannst du Preise gewinnen, die einen viel höheren Wert haben und wo die Gewinnchancen sogar noch größer sind. Bei der Traumhausverlosung🛒 kannst du ein ganzes Traumhaus gewinnen, zum Beispiel am Meer oder mitten in der City. Da der Gewinn hier davon abhängig ist, welches Los gezogen wird, steht die Gewinnchance bei 1 zu der Anzahl teilnehmenden Lose.

Bei DIESEM Gewinnspiel solltest du zuschlagen!

Nicht nur bei Lotterien kannst du Preise und bares Cash gewinnen. Immer wieder veranstalten Firmen Gewinnspiele, um neue Kunden zu binden und Menschen für die eigenen Marken zu begeistern. Hierzu werden krasse Gewinne verlost. So kannst du bei OOONO🛒 zum Beispiel einen Porsche 911 im Wert von über 100.000 Euro gewinnen. Für die Community meistverkauften Verkehrsalarms wird hier tief in die Tasche gegriffen – als Autofahrer oder zukünftiger Autofahrer kannst du also nur profitieren.

Die aktuell besten Gewinnspiele und Lotterien kennst du jetzt. Du willst deine Gewinnchancen im Lotto steigern? Dann solltest du auf diese Zahlen setzen.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.