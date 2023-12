Lottogewinner: Das sind die Lotto-Millionäre aus NRW

„JACKPOT!“ Das wünschen sich viele, einmal rufen zu können – und zwar in Bezug auf einen millionenschweren Gewinn. Wie viele Lottogewinner kommen an den Millionengewinn? Rund sieben Millionen Menschen spielen in Deutschland regelmäßig Lotto. Weitere 21 Millionen Bürger geben an, ab und zu ihr Glück bei der Lotterie auf die Probe zu stellen. Bedeutend geringer ist hingegen die Zahl der Gewinner. Die beliebteste Spielform ist „6 aus 49“, bei der du in der höchsten Gewinnklasse (sechs Richtige + Superzahl) den Jackpot knackst. Die Gewinnchance? Für die höchste Gewinnklasse, auch „Supersechser“ genannt, liegt die Gewinnchance bei 1 zu 140 Millionen.

Du bist also ein wahrer Glückspilz, wenn es dir gelingt, den Jackpot zu knacken. Schon als Lottogewinner der Gewinnklasse acht (drei Richtige) kannst du dich glücklich schätzen – denn mehr kommt oft nicht beim Spiel rum. Das gilt auch für andere Lottospiele wie dem Eurojackpot. Bei einigen Lottogewinnern sieht das aber anders aus. Jährlich gibt es ca. 100 neue Lotto-Millionäre in Deutschland. Im Jahr 2022 gab es sogar fast 200 Menschen, die im Lottospiel den Millionengewinn abgeräumt haben. Wer sind diese Lottogewinner? Auf welche Gewinnzahlen haben sie gesetzt? Wie die berühmtesten Lotto-Millionäre zu ihrem Gewinn gekommen sind und was sie mit den Millionen gemacht haben, erfährst du bei uns.

Der erste Lottogewinner aus Deutschland – so tief ist er gefallen

Der erste Gewinner im deutschen Lotto war Walter Knoblauch. Im Jahr 1956 erzielte er bei einer Ziehung von „6 aus 49“ eine Gewinnsumme von 500.000 Mark – für die damalige Zeit eine unglaubliche Menge an Geld. Besonders lange ist dem Lottogewinner davon aber nichts geblieben. Seine halbe Million verprasste er innerhalb weniger Monate. Gerade wegen seiner Ausgaben wurde der Glückspilz zu einem der berühmtesten Lottogewinner. Seine Lebensgeschichte kannst du heute sogar als Film mit dem Titel „Wegen Reichtums geschlossen“ ansehen – eine Anekdote an sein neu eröffnetes Lokal, das er kurzfristig dicht machte. Mit dem Lotto war es nach dem ersten Gewinn übrigens nicht vorbei. Nachdem er fleißig Geld für Lottoscheine ausgegeben hatte, gewann er nochmals 300.000 Mark. Auch davon blieb nicht lange etwas übrig. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der Lottogewinner im Obdachlosenheim.

ER machte den ersten Millionengewinn im deutschen Lotto

Es dauerte nicht lange, bis nach dem ersten Lottogewinner bei einer Ziehung der erste Lotto-Millionär folgte. Die erste Lotto-Million ging nach Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Aachener Willi Strauch ist mit einer Gewinnsumme von 1.043.364,50 Mark gleichzeitig der erste deutsche Lotto-Millionär. Auch er machte seine Million 1956 in der Lotterie „6 aus 49“. Unter Einbezug der Inflation beträgt die Gewinnsumme sogar 2.891.176 Euro. Über Nacht wird der einfache Bauarbeiter zum Millionär. Anders als Walter Knoblauch ging Willi Strauch aber sorgsam mit seinem Millionengewinn um.

NRW: Das Bundesland der Lotto-Millionäre

Ist das Spiel in der Lotterie wirklich Zufall? Oder steckt dahinter doch ein System? Beim Anblick der geografischen Verteilung der Lottogewinner wäre das schon möglich – denn die meisten Lotto-Millionen wurden bisher in NRW gewonnen. Im Jahr 2022 gab es in NRW sage und schreibe 45 Gewinne von mindestens einer Million Euro. Das macht NRW zum Bundesland mit den meisten Lotto-Millionären. Lange Zeit galt der Jackpot von 37.688.291,80 Euro vom 7. Oktober 2006 in NRW als Spitzenreiter bei „6 aus 49“.

Im Fall des Eurojackpots ist das anders. Hier gibt es nämlich keinen Maximalgewinn. Im Jahr 2023 wurde in NRW ein wesentlich höherer Eurojackpot ausgezahlt. Ein anonymer Glückspilz aus Köln konnte sich über einen wahnsinnigen Gewinn von 66 Millionen Euro freuen! Den Eurojackpot von 65.950.426,80 Euro sahnte er mit den Gewinnzahlen 8, 18, 26, 38, 39 sowie den Eurozahlen 4 und 12 ab. Doch damit nicht genug! Der Glückspilz landete auch in der zweiten Gewinnklasse gleich weitere zweimal und konnte somit zusätzlich jeweils knapp 101.000 Euro abräumen. Und auch das ist nicht die Spitze des Eisbergs, sondern nur der sechsthöchste Lotteriegewinn, der in NRW jemals ausgezahlt wurde. Angeführt werden die Lotto-Millionäre von einem anderen Glückspilz, der im Jahr 2022 satte 110.213.537,30 Euro erzielte. Ein Rekordgewinn im Lotto, bei dem alle Millionäre neidisch werden dürften.

Lottogewinner Chico – auch dieser Millionär kommt aus NRW

Zu den berühmtesten Lotto-Millionären gehört Kürsat Yildirim (genannt Chico) aus Dortmund. Auch dieser Glückspilz knackte den Jackpot und wurde über Nacht zum Millionär. Der ehemalige Kranführer gewann bei seiner Ziehung rund zehn Millionen Euro. Die Warnung vor einem Medienauftritt mit seinem Gewinn ignorierte er. Stattdessen trat mit teuren Autos, Luxusgegenständen und Immobiliengeschäften ins Rampenlicht. Die Konsequenz: Neider setzten sein Haus in Brand. Der Lotto-König gibt dennoch an, er habe mit seinen Ausgaben starke Investitionen getätigt und gehe davon aus, nie wieder arbeiten zu müssen. Chico setzt in der Lotterie auf „Systemscheine“, bei denen die Zahlen automatisch generiert werden. Purer Zufall also sollten diese Zahlen tatsächlich den Gewinnzahlen der Lotterie entsprechen. Chico spielte ganze 15 Jahre erfolglos, bevor ihn das Glück traf und er zum Lottogewinner wurde.

Die berühmtesten Geschichten rund um Lottogewinner und die Höhe ihrer Millionengewinne kennst du nun. Was es mit dem Lotto-Hotspot NRW auf sich hat, weiß aber nur der Zufall selbst. Ob die Glückssträhne der anonymen Glückspilze nach ihrem Gewinn ein Ende gefunden hat, werden wir wohl nie erfahren. Denn anders als Chico, vermeiden sie das Rampenlicht.

