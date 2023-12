Lottoquoten und Gewinnklassen: Wann gewinne ich im Lotto? Du wirst überrascht sein

Wer beim Lotto sechs richtige Gewinnzahlen plus Superzahl tippt, knackt den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse bei der Lotterie „6 aus 49“ bzw. mit sieben Richtigen beim Eurojackpot. Allerdings erspielen Lottospieler nicht nur eine Gewinnsumme, wenn sie sechs Richtige plus Superzahl bei „6 aus 49“ oder fünf Richtige plus zwei Eurozahlen beim Eurojackpot korrekt getippt haben. Aber wie sind die Lottoquoten? Und in welcher Gewinnklasse bekomme ich als Gewinner wie viel Geld beim Lotto? Das erfährst du hier.

Den Traum, einmal im Leben bei der Ziehung der Lottozahlen den Lotto-Jackpot mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ oder mit sieben korrekt getippten Lottozahlen beim Eurojackpot zu knacken, leben Woche für Woche Millionen von Lottospielern in Deutschland. Sie wollen sich auch mindestens einmal so richtig als Gewinner fühlen. Doch auch mit weniger richtig getippten Gewinnzahlen können Lottospieler in einer der niedrigeren Gewinnklassen zum Teil beträchtliche Gewinnsummen erspielen. Wie hoch die Lottoquoten in den einzelnen Gewinnklassen sind, schlüsseln wir in diesem Beitrag auf.

Lottoquoten und Gewinnklassen beim Lotto-Klassiker „6 aus 49“

Beim Lotto geht gewiss nicht jeder Spieler leer aus, der bei der Ziehung der Lottozahlen nicht mit sechs richtigen Lottozahlen mit Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ bzw. sieben korrekt getippten Gewinnzahlen in der Lotterie „Eurojackpot“ den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse geknackt hat. Du wirst staunen, wie wenige Gewinnzahlen du auf deinem Spielschein richtig ankreuzen musst, um ein Gewinner zu werden – das gilt sowohl für die Lotterie „6 aus 49“ als auch den Eurojackpot. So stehen die Lottoquoten bei dem Lotto-Klassiker „6 aus 49“ mit der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl:

Gewinnklasse Anzahl richtige Gewinnzahlen Gewinnchance 1 6 Richtige plus Superzahl 1 zu 139.838.160 2 6 Richtige (ohne Superzahl) 1 zu 15.537.573 3 5 Richtige plus Superzahl 1 zu 542.008 4 5 Richtige (ohne Superzahl) 1 zu 60.223 5 4 Richtige plus Superzahl 1 zu 10.324 6 4 Richtige (ohne Superzahl) 1 zu 1.147 7 3 Richtige plus Superzahl 1 zu 567 8 3 Richtige (ohne Superzahl) 1 zu 63 9 2 Richtige plus Superzahl 1 zu 76 Gewinnchancen bei der Lotterie „6 aus 49“

Das große Ziel wohl aller Lottospieler der Lotterie „6 aus 49“ ist es, bei der Ziehung der Lottozahlen den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu knacken. Dadurch kann ein einzelner Gewinner beim Lotto bis zu 45 Millionen Euro erspielen. Doch bereits zwei richtige Gewinnzahlen mit Superzahl oder drei richtige Lottozahlen ohne Superzahl reichen bei der Ziehung der Lottozahlen bereits, um eine Gewinnsumme zu erspielen. Somit können Lottospieler auch in den niedrigeren Gewinnklassen Geld verdienen und zu Gewinnern werden.

Wer bei der Lotterie „6 aus 49“ zwei Gewinnzahlen plus Superzahl richtig getippt hat, gewinnt in der niedrigsten aller Lotto-Gewinnspielklassen einen festgeschriebenen Betrag in Höhe von sechs Euro. Die Gewinnsummen in den acht höheren Gewinnklassen sind hingegen nicht starr festgelegt, sondern hängen von der jeweiligen Lottoquote ab. Diese Gewinnquote wiederum variiert je nach der aktuellen Höhe des Jackpots und ändert sich daher nach jeder Ziehung der Lottozahlen.

Wer auf seinem Spielschein drei Lottozahlen ohne Superzahl oder vier Richtige ohne Superzahl richtig getippt hat, kann sich je nach Gewinnquote in der Regel über eine Gewinnsumme im niedrigen bis mittleren zweistelligen Euro-Bereich freuen. Wer bei vier richtigen Gewinnzahlen zusätzlich auch die Superzahl korrekt getippt hat, erhält je nach Lottoquote als Gewinner in der Regel eine Gewinnsumme im dreistelligen Euro-Bereich. Wirklich lukrativ wird es für Lottospieler ab der vierten Gewinnklasse (5 Richtige ohne Superzahl): Wer 5 Richtige ohne Superzahl hat, kann sich je nach Lottoquote über einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag freuen. Wenn dann sogar noch die Superzahl auf dem Spielschein korrekt angekreuzt wurde, springt dadurch – abhängig der Gewinnquote – in der Regel ein hoher vierstelliger Euro-Betrag heraus.

Um Lotto-Millionär zu werden, muss ein Gewinner in der Lotterie „6 aus 49“ bei der Ziehung der Lottozahlen nicht zwangsläufig den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl ankreuzen. Je nachdem, wie viel Geld im Jackpot ist und wie viele andere Lottospieler dieselben Gewinnzahlen getippt haben, kann es sogar reichen, sechs richtige Gewinnzahlen zu haben. Mit ein bisschen Glück reichen also schon – je nach Lottoquote – sechs Richtige für eine Lotto-Gewinnsumme im siebenstelligen Bereich. Wer den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl bei der Ziehung der Lottozahlen knackt, hat naturgemäß der Gewinnquote die besten Chancen auf einen hohen Gewinn.

Gewinnchancen und Lottoquote im Eurojackpot

Auch beim Eurojackpot müssen Spieler bei der Ziehung der Lottozahlen nicht zwingend den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse knacken, um eine hohe Gewinnsumme zu erspielen. Wie hoch der tatsächliche Gewinn beim Eurojackpot ist, hängt nicht nur von der Anzahl an richtigen getippten Zahlen auf dem Spielschein ab, sondern auch von der Lottoquote (Gewinnquote).

Gewinnklasse Anzahl richtige Gewinnzahlen Gewinnchance Lottoquote (Gewinnausschüttung) 1 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 2 Eurozahlen (2 aus 12) 1 zu 139.838.160 36 Prozent (mindestens 10 Millionen Euro) 2 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 1 Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 6.991.908 8,6 Prozent (mindestens 860.000 Euro) 3 5 Gewinnzahlen (5 aus 50) ohne Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 1 : 3.107.515 4,85 Prozent (mindestens 485.000 Euro) 4 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 2 Eurozahlen (2 aus 12) 1 zu 621.503 0,8 Prozent (mindestens 80.000 Euro) 5 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 1 Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 31.075 1,0 Prozent (mindestens 100.000 Euro) 6 4 Gewinnzahlen (5 aus 50) ohne Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 14.125 1,1 Prozent (mindestens 110.000 Euro) 7 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 2 Eurozahlen (2 aus 12) 1 zu 13.811 0,8 Prozent (mindestens 80.000 Euro) 8 2 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 2 Eurozahlen (2 aus 12) 1 zu 985 2,55 Prozent (mindestens 255.000 Euro) 9 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 1 Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 706 2,85 Prozent (mindestens 285.000 Euro) 10 3 Gewinnzahlen (5 aus 50) ohne Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 314 5,4 Prozent (mindestens 540.000 Euro) 11 1 Gewinnzahl (5 aus 50) und 2 Eurozahlen (2 aus 12) 1 zu 188 6,75 Prozent (mindestens 675.000 Euro) 12 2 Gewinnzahlen (5 aus 50) plus 1 Eurozahl (2 aus 12) 1 zu 49 20,3 Prozent (mindestens 2,03 Millionen Euro) Lottoquoten bzw. Gewinnchancen bei der Lotterie „Eurojackpot“

Die Höhe der jeweiligen Gewinnausschüttung beim Eurojackpot kann auf den ersten Blick jedoch täuschen: Obwohl die Lottoquote in der niedrigsten Gewinnklasse nach der höchsten Gewinnklasse am größten ist, ist es nahezu unmöglich, mit zwei richtigen Gewinnzahlen und einer korrekt getippten Eurozahl (12. Gewinnklasse) im Zuge der Ziehung der Lottozahlen zum Lotto-Millionär zu werden. Zwar werden tatsächlich mindestens 2,03 Millionen Euro pro Ziehung der Lottozahlen in der niedrigsten Gewinnklasse beim Eurojackpot ausgeschüttet – die Gewinnsumme wird jedoch durch alle Spieler geteilt, welche die korrekten Zahlen auf ihrem Spielschein angekreuzt haben. Dadurch bleibt in der Regel ein zweistelliger Eurobetrag pro Gewinner übrig. Denn grundsätzlich gilt auch beim Eurojackpot: Je höher die Gewinnklasse, desto wahrscheinlicher ist es, dass weniger Spieler die richtigen Gewinnzahlen getippt haben – und desto höher fällt dank der Gewinnquote der Einzelgewinn aus.

Lottoquote beim Eurojackpot kann irritieren

Grob überschlagen lässt sich festhalten, dass die Höhe der Gewinnsumme – mit Ausnahme eines Gewinns in der höchsten Gewinnklasse – bei den Lotterien „6 aus 49“ und „Eurojackpot“ aufgrund der Lottoquoten ähnlich hoch sind. Wer jedoch den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse beim Eurojackpot bei der Ziehung der Lottozahlen knackt, hat in der Regel deutlich mehr Geld erspielt als ein Lottospieler, der sechs richtige Gewinnzahlen plus Superzahl in der höchsten Gewinnklasse beim Lotto-Klassiker „6 aus 49“ korrekt getippt hat.

Wie die Lottoquoten und Gewinnklassen bei den beliebten Lotterien „6 aus 49“ und „Eurojackpot“ aussehen, haben wir in diesem Beitrag erklärt. Aber muss ich einen Lotto-Gewinn versteuern in Deutschland? Hier erfährst du mehr dazu. <<<