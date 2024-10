Kreuzfahrt: Vorsicht! Mit diesem Gegenstand drohen dir Probleme an Bord

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön“ – dieses Lied ist nicht nur ein echter Ohrwurm, sondern viele Urlauber können es auch aus vollem Herzen mitsingen. Immerhin reisen jährlich rund 32 Millionen Passagiere mit einem Kreuzfahrtschiff. Verständlich, schließlich wohnt man nicht nur in einer Kabine mit Blick auf Wasser und Delfine, sondern kann im Urlaub auch zahlreiche Städte und Orte besichtigen.

Aber das bedeutet natürlich auch, dass man mehrere Tage auf hoher See ist – also keine Möglichkeit, in Supermärkte oder Kioske zu gehen. So machen sich viele Urlauber nicht nur Gedanken über den Inhalt ihres Koffers, sondern auch über die Verpflegung. Doch trotz aller Planung und Vorsicht sollte man vor allem eines nicht mitnehmen – sonst drohen große Probleme, wie MOIN.de jetzt berichtet.

Kreuzfahrt: Urlauberin spricht Warnung aus

Ob direkt von den verschiedenen Kreuzfahrtschiffen, auf diversen Webseiten oder auch durch Erfahrungen – im Internet kursieren viele Tipps und Tricks, was unbedingt in den Koffer der Urlauber gehört. Nicht nur viel Kleidung für alle Wetterszenarien wird empfohlen, sondern auch Sonnenbrille und Fotoapparat. Erfahrene Reisende geben aber nicht nur Tipps und Ratschläge, sondern sprechen auch Warnungen aus.

So machte eine „Mein Schiff“-Nutzerin darauf aufmerksam, dass die große Reederei Tui Cruises gleich mehrere Dinge verbietet. Dazu gehören nicht nur frische Gewürze, gekochte Lebensmittel, Konserven oder eingelegte Produkte, sondern auch Dinge, die für viele Menschen zum Alltag gehören.

Obst, Gemüse, Erde, Bäume: Reederei verbietet allerlei Mitbringsel

Die Rede ist von frischem Obst und Gemüse. Aber warum? Das Unternehmen begründet seine Entscheidung mit Hygienemaßnahmen. Doch nicht nur bei all den leckeren Snacks und Lebensmitteln gibt es Einschränkungen, sondern auch bei einem beliebten Souvenir. Denn Muscheln, Sand oder gar Erde dürfen nicht mit an Bord genommen werden. Genauso wenig wie Holz, Blumen oder gar Bäume. Also lieber den Spaten weglassen, sonst gibt’s Ärger.

