Kreuzfahrt-Hammer! „Mein Schiff“-Fans staunen, wer da plötzlich an Bord steigt

Eine Kreuzfahrt soll vor allem eins sein: erholsam. Hoch zu See einfach mal die Seele baumeln lassen und dem stressigen Alltag entfliehen. Doch auf einem Kreuzfahrt-Schiff herrschte jetzt helle Aufregung statt Entspannung.

Mega-Rummel auf der „Mein Schiff 7“! Auf dem Dampfer war plötzlich ordentlich was los. Da staunten Kreuzfahrt-Fans nicht schlecht, als plötzlich SIE an Bord stiegen.

+++Kreuzfahrt: Gäste beobachten Schiff – und wollen nur noch weg! „Albtraum-Urlaub“+++

Kreuzfahrt: Promis an Bord

Die Rede ist von einigen Promis – darunter unter anderem Moderatorin Frauke Ludowig, Musiker Luca Hänni und die beiden „Let’s Dance“-Profitänzerinnen Renata Lusin und Ekaterina Leonova. „Mein Schiff“ teilte jetzt ein paar Eindrücke des Events bei Facebook.

Doch was war eigentlich genau los an Bord des Schiffes? Es gab etwas zu feiern! „Wir schauen zurück auf die Feier vor einer Woche im Hafen von Hamburg: 30 Jahre RTL Exclusiv – mit Frauke Ludowigs erstem roten Teppich auf See!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

+++Andrea Berg in der NDR-Talkshow: „Trete nur noch auf dem Kreuzfahrtschiff auf“+++

Frauke Ludowig spricht Kreuzfahrt-Fans aus dem Herzen

„Ich habe schon schöne Erinnerungen mit ‚Mein Schiff‘. Ich habe eine Serie, ‚Der Schiffarzt‘ auf ‚Mein Schiff 3‘ damals gedreht“, plauderte „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova drauf los. Vor allem das Essen an Bord von „Mein Schiff“ habe es ihr angetan.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

„Wir haben ja alle mal zwischendurch ein bisschen Fernweh – gerade, wenn das Wetter bei uns in Deutschland mal wieder nicht so toll ist und dann so die Vorstellung mit einer Tasse Kaffee und ‘nem schönen Croissant auf der Außenkabine zu sitzen und aufs Meer zu gucken, das hat natürlich echt was“, spricht Frauke Ludowig zahlreichen Passagieren mit Sicherheit aus dem Herzen. Man darf gespannt sein, wann die nächste Promi-Party an Bord eines „Mein Schiff“-Dampfers steigt.