Andrea Berg in der NDR-Talkshow: „Trete nur noch auf dem Kreuzfahrtschiff auf“

Kreuzfahrten sind so eine Sache. Während die einen sie abgöttisch lieben, gibt es für die anderen nichts Schlimmeres als tagelang auf einem Schiff „gefangen“ zu sein. Meist jedoch ändert sich dies nach dem ersten Kreuzfahrt-Erlebnis ganz schnell wieder. Die tollen Restaurants, jeden Tag ein anderes Land – Kreuzfahrten haben schon was. Das durfte nun auch Schlagerkönigin Andrea Berg feststellen.

Die war nämlich mit „Mein Schiff“ in See gestochen, hatte zusammen mit Stereoact feat. Lena Marie Engel, Georg Stengel und Pia-Sophie an Bord gesungen, gleich drei Konzerte gespielt. Es sei ihre allererste Kreuzfahrt gewesen, berichtete Andrea Berg in der NDR-Talk-Show am Freitagabend (4. Oktober 2024).

Andrea Berg auf dem Kreuzfahrtschiff

Es sei „unwahrscheinlich spannend“ gewesen, berichtet Berg. „Die Menschen waren mir die ganze Zeit nah.“ Störend war einzig der Wellengang, berichtet die Sängerin. Dabei hatte man ihr im Vorhinein noch versprochen, dass man diesen auf dem modernen Schiff gar nicht spüren wurde. Doch Pustekuchen.

++ Andrea Berg: Bühnenunfall zwingt zum Umdenken – „Werde ich nie mehr machen“ ++

„Wir sind natürlich von Hamburg losgefahren, in einen richtig schönen Sturm gekommen und es hat gewackelt die ganze Zeit“, berichtet die Sängerin. Sie hatte sogar daran gezweifelt, auf die Bühne gehen zu können.

„Dann habe ich so ein Pflästerchen von meinem Doc bekommen, der auch dabei war. Und dann habe ich gedacht, okay, das mit den hohen Schuhen geht gar nicht. Und all solche Dinge, was dir da durch den Kopf geht. Und während der Show dachte ich: Eigentlich cool. Ab und zu kam mal eine Welle und dann bist du ein bisschen geschwankt. Das war schon was ganz Besonderes. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich trete nur noch auf dem Kreuzfahrtschiff auf, dann kann ich Jägermeister trinken, so viel ich will, und immer sagen, das kommt vom Seegang“, so Andrea Berg.

Das jedoch dürfte ein Schock für ihre vielen Fans sein. Und so bleibt nur zu hoffen, dass es lediglich ein Scherz der Schlager-Legende war.