Andrea Berg: Bühnenunfall zwingt zum Umdenken – „Werde ich nie mehr machen“

Es war wohl einer der schlimmsten Bühnenmomente, die Schlagerkönigin Andrea Berg je erleben musste. Bei einem Konzert hatte die Sängerin einen Unfall mit der Pyrotechnik, zog sich Brandverletzungen am Arm zu. Durch einen technischen Fehler wurde die heute 58-Jährige von einer Feuerfontäne getroffen, erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades.

In der NDR-Talkshow sprach die Sängerin nun über den Unfall und was ein Jägermeister damit zu tun gehabt haben könnte. Beziehungsweise: Kein Jägermeister. Klingt nun etwas verwirrend, doch wir klären auf. So dürften die Fans von Andrea Berg wissen: Die Sängerin trinkt vor jedem Konzert einen Jägermeister. Quasi ein Glücks-Schnäpschen.

Andrea Berg erlitt Verbrennungen bei Konzert

Vor dem Unglücks-Konzert jedoch verzichtete sie auf Bitten ihres Regisseurs DJ Bobo auf den Kräuterlikör verzichtet. Hintergrund: Teil der Show war es, dass Andrea Berg in luftiger Höhe auf einem Drachenkopf singen sollte. „Du bitte, tu mir einen Gefallen, mach das heute ohne Jägermeister, ich habe Angst, dass du da oben stolperst oder runterfällst“, habe er zu Berg gesagt. Und die hatte auf den Star gehört. Was dann geschah, ist bekannt.

Und so hat Andrea Berg für sich Konsequenzen aus dem Unfall gezogen. „Das Erste, was ich gesagt habe, als ich runterkam, war: Das seid ihr jetzt selber Schuld. Das werde ich nie mehr machen – ohne einen Jägermeister auf die Bühne zu gehen“, berichtet sie in der NDR-Talk-Show.

Nie mehr kein Schnaps vor dem Konzert

Eine nachvollziehbare Entscheidung. Auch wenn ein Sturz aus 16 Metern Höhe wohl noch deutlich schwerere Verletzungen hätte hervorrufen können, als die Verbrennungen, die sich Andrea Berg schlussendlich zugezogen hat.

Mit Brandverletzungen aber scheinen sie Schlagerstars auszukennen. Wir erinnern uns: Auch Helene Fischer hätte sich bei ihrer letzten Tour beinahe den Hintern verbrannt. In Stuttgart hatte sich der Megastar hingehockt, war dann kurze Zeit später erschrocken aufgesprungen. Scheinbar war der Scheinwerfer dann doch ein bisschen zu heiß geworden.