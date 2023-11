Andrea Berg außer sich: Ihr großer Traum wird endlich wahr!

Sie ist und bleibt die Königin. Schlagerstar Andrea Berg hat für 2024 eine große Tour in Aussicht gestellt, im Herbst war sie bei Florians Silbereisens Schlagerbooom 2023 in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle zu sehen.

Am 18. November präsentierte sie bei der Giovanni Zarella Show im ZDF ihren neuen Hit „Dezembertraum“ und kündigte ihr brandneues Album mit weihnachtlichen Liedern an. Das kommt bei Schlagerfans extrem gut an.

Andrea Berg – Ihr neues Album stürmt an die Spitze

Das Album stürmt den Charthimmel wie ein Komet. Die Schlagerikone beweist anscheinend das richtige Gespür und bringt ihre Fans bestens in Festtagsstimmung. „Weihnacht“ steigt sofort auf Platz 1 in den deutschen Hitlisten.

2007 konnte die Krefelderin ihr Album „Dezember Nacht“ in den Top 10 platzieren, aber für Andrea Berg ist es das erste Mal, dass sie mit einem Weihnachtsalbum die Spitze der deutschen Albumcharts stürmt. Sie stößt damit den Berliner Rapper „Kontra K“ von der Pole Position. Die 57-Jährige ist Erfolg gewöhnt, es ist ihr 13. Mal auf dem Chart-Thron. Doch von Arroganz keine Spur, auf Instagram zeigt sie sich gerührt.

Andrea Berg – ihren Fans ist sie unendlich dankbar

In ihrem Post schreibt sie: „Ihr Lieben, unser gemeinsamer Dezembertraum ist wahr geworden! ‚Weihnacht‘ ist auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Tausend Dank an alle, die dieses Album zu etwas ganz Besonderem gemacht haben… Und ein riesiges Dankeschön an euch für die unzähligen berührenden Reaktionen auf „Weihnacht“ – fühlt euch alle umarmt!“

Weitere News aus der Promi-Welt:

Schon ihr letztes Album „Ich würd’s wieder tun“ landete in Deutschland und Österreich auf der Eins. Die Reaktionen der Andrea-Berg-Fans lassen nicht lange auf sich warten:

„Total verdient, liebe Andrea. Dezembertraum – er wurde schon im November wahr. Danke für dein tolles Konzert und für dein schönes Weihnachtsalbum.“

„Das ist ein wirklich sehr schönes Album und ich höre das schon rauf und runter.“

„Ich habe mir noch nie so gerne eine Weinachts-CD gekauft. Danke schön für die tollen Lieder.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und es kommt noch besser für die Schlager-Community. Andrea Berg hat bereits die ersten Termine für ihre Tour im Sommer 2024 bekanntgegeben. Natürlich darf ihr „Heimspiel“ in Aspach dabei nicht fehlen.