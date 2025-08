Mutter will in Freibad Familienticket kaufen – absurde Regel wird ihr zum Verhängnis

Die Sommer-Ferien sind im vollen Gange – und damit auch die Bade-Saison. Wie viele andere Familien auch wollte eine junge Mutter mit ihren Kindern einen Ausflug ins Freibad machen. Doch schon an der Kasse schien ihr Vorhaben fast unmöglich. Dabei wollte sie doch „einfach“ nur ein Familienticket kaufen…

„Dieses Schwimmbad liebe ich eigentlich“, erklärt die Mutter in einem Instagram-Beitrag, in dem sie von dem absurden Erlebnis berichtet. Doch der Ausflug, der eigentlich Spaß bringen sollte, entwickelt sich schon an der Kasse zu einer nervlichen Zerreißprobe für die Familie. Denn das Freibad verlang einen unüblichen Nachweis, um den Familienrabatt zu gewähren.

Schon an der Freibad-Kasse hörte der Spaß auf

Eigentlich sind Familientickets eine tolle Idee – das findet auch die Mutter. Denn sie ermöglichen es auch Familien, die nicht so viel Geld haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. „Insofern toll, dass es hier Familientickets gibt – wäre es nicht nahezu unmöglich, sie auch zu kaufen“, tut sie ihren Frust kund.

An der Kasse des Freibads in Mainz-Mombach wird die Mutter nämlich plötzlich dazu aufgefordert, „Nachweise zu besorgen, dass wir alle eine Familie sind“. So sei sie mit ihren vier Kinder wieder nach Hause gefahren, um deren Reisepässe zu holen. Beim erneuten Gang zur Kasse holt die Frau schließlich hier Handy heraus und filmt den Vorgang mit. Das Video stellt sie später ins Netz.

Als die Familie das Freibad wieder betritt, zeigt die Mutter an der Kasse die Reisepässe ihrer Kinder vor. „Ich brauche den Nachweis, dass sie alle in einem Haushalt leben“, macht die Mitarbeiterin sie daraufhin aufmerksam und fordert die Personalausweise. „Das reicht nicht, dass ich hier nachweise, dass alle Kinder meinen Nachnamen haben?“, fragt die Mutter. „Nein“, folgt die Antwort prompt.

Mutter soll Personalausweise vorzeigen

Schließlich fragt die Mutter: „Und warum können wir nicht einfach ein Familienticket kaufen, ohne unsere Personalausweise oder Pässe vorzulegen?“ Die Erklärung: „Weil es die Anweisung von ganz oben ist“. Der Geschäftsführer verlange von den Kassierern, die Nachweise zu verlangen. „Das ist eine Diskriminierung von Familien“, stellt die Mutter klar. Sie fragt sich, wie Familien mit Pflegekindern oder Alleinerziehende das Familienticket hätten erwerben können. „Und wenn ich dann bedenke, dass wir noch nie solche Auflagen hatten, um ein Familienticket zu bekommen, wird mir wieder bewusst, wie absurd das eigentlich war.“

Nach eigenen Angaben wendete die Frau sich im Nachhinein direkt an den Inhaber sowie an die Stadt Mainz. „Vom Inhaber kam nie eine Antwort. Der Mainzer Dezernent für Sport hat sich heute bei mir gemeldet und versprach, mit dem Inhaber einen anderen Umgang mit der Familienkarte anzustreben“, berichtet sie.

Situation sei „dumm gelaufen“

Das Mombacher Freibad wird von einem Verein geführt. Betriebsleiter Torsten Traxel erklärte gegenüber dem „SWR„, dass die Nachweispflicht in den Tarifbestimmungen festgelegt sei. „Wir kennen die Leute nicht persönlich und wissen nicht, ob sie sich vielleicht nur zufällig auf dem Parkplatz getroffen haben“, so Traxel. Die Situation, die aktuell im Netz hohe Wellen schlägt, sei „dumm gelaufen“.

Auch Ann-Christin von Kieter, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, äußert sich gegenüber „SWR“ zu dem Fall in Mainz-Mombach. „Wenn jemand mit einem Kind ins Schwimmbad kommt, würde normalerweise niemand an der Kasse fragen, ob es das eigene oder das Nachbarskind ist.“ Die Reisepässe der Kinder mit ins Freibad zu nehmen sei fraglich. „Eigentlich wird ja empfohlen, so wenig Wertsachen wie möglich mit ins Schwimmbad zu nehmen.