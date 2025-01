NRW-Zoo muss sich von einem Liebling verabschieden – Besucher sind gerührt

„Love is in the air“ – das können bald wieder viele Paare in NRW singen – und auch der Zoo bietet allerlei Ausflüge für menschliche Verliebte an (>>> HIER gibts mehr Infos). Doch wie das so ist mit der Liebe – nur bei den Wenigsten springt der Funke sofort über. In der Tierwelt ist das nicht anders.

Doch die Tierpfleger haben lange genug darauf gewartet, dass sich diese Tiere endlich besser verstehen: Sie wollen nicht länger hoffen und ziehen einen Schlussstrich. Ein Zoo-Bewohner muss gehen.

Zoo in NRW: „Janno“ muss nach Leipzig ziehen – der Funken fehlt

Der Ostchinesische Schopfhirsch „Janno“ und seine Partnerin „Falbala“ verstehen sich zwar gut – aber eben nur freundschaftlich. Und wie es in der Liebe so ist, manchmal reicht Freundschaft nicht aus, um den Wunsch nach Nachwuchs zu erfüllen. Der ersehnte kleine Hirsch ist bislang ausgeblieben – und das, obwohl die beiden schon eine ganze Weile zusammen sind. Eine Situation, die auch im Zoo Leipzig schon bekannt ist, wie der Wuppertaler Zoo in einem Facebook-Post mitteilte.

Doch nun wird gehandelt: In einer für die Pfleger und die Tiere nicht ganz einfachen Entscheidung beschlossen die beiden Zoos, den männlichen Teil des Paares auszutauschen. Ein Schritt, der zwar schmerzhaft, aber notwendig ist. „Janno“ zog in den Zoo Leipzig und „Paul“ aus Leipzig machte sich auf den Weg nach Wuppertal. Ein neuer Anfang für beide Tiere, aber auch für „Falbala“, die bald auf ihren neuen Partner treffen wird.

Doch bevor es zum romantischen Treffen kommen kann, heißt es erstmal warten: „Paul“ ist vorerst in Quarantäne und muss noch ein wenig Geduld üben. Doch es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Auch wenn „Paul“ und „Falbala“ sich noch nicht wirklich kennen, haben sie sich bereits in der Vergangenheit getroffen. Die beiden lebten von 2018 bis 2021 im Zoo Leipzig zusammen, aber auch damals sprang der Funke nicht über. Vielleicht aber wird es in Wuppertal „Liebe auf den zweiten Blick“.

Zoo NRW: Tier-Freunde drücken die Daumen

Die Hoffnung der Pfleger und Tier-Freunde ist groß – und nicht nur bei den Mitarbeitern des Zoos. Auch die zahlreichen Facebook-Fans vom Zoo NRW drücken die Daumen und fiebern gespannt mit. Schließlich geht es hier nicht nur um die Zukunft eines Paares, sondern auch um die Frage: Wird es endlich klappen, dass „Falbala“ und „Paul“ das Glück des Nachwuchses erleben?

„Paul ist ein ganz toller Schopfhirsch, er ist sehr gut trainiert und daher sehr zugänglich, viel Glück im neuen Zuhause und TOI,TOI,TOI für die Liebe auf den zweiten Blick“, schreibt beispielsweise eine Userin.

Und wer weiß – vielleicht wird der Pfeil von Amor bald auch in den Schopfhirsch-Paaren dieser Welt ins Herz treffen, und es entsteht eine neue kleine Generation, die den Zoobesuchern künftig ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Doch bis dahin heißt es warten, hoffen und auf den Moment setzen, in dem aus Freundschaft doch noch mehr wird.