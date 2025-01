Valentinstag in NRW: Besondere Überraschung – bei dieser Aktion kommen alle in Kuschel-Stimmung

Am 14. Februar wird es wieder kuschelig in NRW! Doch statt im überfüllten Restaurant in der Ecke zu sitzen, kann man sich in diesem Jahr zu den wahren Herzensbrechern der Region begeben: zu den Tieren, die an diesem romantischen Tag nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Pärchen-Beziehungen in Szene setzen.

Die Zoos kommen nämlich jetzt mit einer Extraportion Romantik um die Ecke. Doch Achtung: Schnell sein lohnt sich!

Valentinstag in Gelsenkirchen: Führung durch den Park

Denn die Zoos locken mit besonders liebevollen Überraschungen: Zu den Feierlichkeiten gibt es exklusive Events, bei denen sogar die Tierwelt ihre besten Flirt- und Kuschel-Moves präsentiert.

Bei den „Zoolove“-Veranstaltungen, die Pärchen-Partner zusammenbringen, kann man das Herzklopfen förmlich spüren. Und wenn dann die Affen sich mit ihren süßen Blicken gegenseitig betören oder die Flamingos zu einem tanzenden Pärchen werden, fühlt man sich fast wie bei einer Szene aus einem romantischen Film.

+++ Zoo in NRW: Herzzerreißender Schrei im Gehege – Pfleger zücken die Kamera +++

Da kann man sich gleich doppelt und dreifach auf die süßen Pinguine und wilden Tiere freuen, die der Zoom Gelsenkirchen um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr in einer exklusiven Führung präsentiert. Das Tolle daran? Den Besucher werden „Spannende Einblicke in die Tierwelt“ ermöglicht. Außerdem werden „liebevolle Geschichten über die tierischen Paare und Familien“ erzählt, so die Pfleger aus NRW.

Um all das zu erleben, muss man sich im Zoom Gelsenkirchen einfach am Eingangsbereich melden. Doch Achtung: Die „Teilnehmerzahl bei den Führungen“ ist begrenzt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Valentinstag NRW: Tierpark Hamm lockt mit Nachführung

Doch nicht nur in Gelsenkirchen wird es tierisch romantisch, auch der Tierpark Hamm kommt mit einer Valentinstag-Aktion um die Ecke. Dort locken die Pfleger mit einer Nachführung, die um 18 Uhr startete. Dort lernt man bei einer „Führung durch den Park viel Spannendes über das Liebesleben der Tiere“ – Imbiss und Sekt inklusive. Wer dabei sein will, kann sich über den Online-Shop des Zoos anmelden.

Und wer braucht bei all der Romantik in den Zoos in NRW schon die Komplexität von Promi-Trennungen wie bei „Kylie und Travis“, wenn man in der Tierwelt einfach nur den Blick in die Augen eines Partners genießen kann?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und mal ehrlich: Inmitten all der Tierliebe und Kuschel-Events gibt es dann natürlich noch den Hauch von Kommerz, der das Ganze begleitet. Denn wer könnte dem „Valentinstag-Angebot“ entkommen, das einem im Zoo an jeder Ecke begegnet?