Zoo in NRW griff zu drastischen Mitteln – irre Bilder im Gehege

Das Jahr 2024 neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu – Zeit einen Blick zurückzuwerfen. Es gab einige Schicksale und Storys, die uns in diesem Jahr bewegt haben. Eine davon ereignete sich im April. Tierfreunde staunten nicht schlecht darüber, was sich in einem Gehege des Kölner Zoos abspielte.

Die Szenen aus dem Zoo in NRW waren nichts für schwache Nerven! Zu sehen waren sie auf dem Facebook-Account des Kölner Tiergartens. Ein Tierpfleger griff dabei plötzlich zu einer Flex, auch „Winkelschleifer“ genannt – und setzte das schwere Gerät tatsächlich an einem lebenden Tier an! Grund zur Sorge bestand bei Tierfreunden jedoch nicht.

Zoo in NRW: Hier bringt die Nagelpfeile nichts

Auch Elefanten brauchen ein gutes Wellnessprogramm. Im Zoo soll es den Dickhäutern an nichts fehlen. Sogar eine Pediküre bekamen die Tiere verpasst. Und so eine Fußpflege bei Elefanten läuft ziemlich anders ab, als wir es kennen. Immerhin sind Elefanten um einiges robuster als wir Menschen. Leitkuh „Kreemblamduan“ bringt alleine 3,7 Tonnen auf die Waage.

Logisch, dass da eine Nagelfeile absolut nichts bringt. Da muss dann eben die Flex ran. Elefanten haben tatsächlich Zehen, auch wenn es bei den stämmigen Füßen zunächst nicht danach aussieht. Sie gehören wie Pferde, Rinder und Nashörner zu den Zehengängern und laufen sogar auf ihren Zehenspitzen!

Im Kölner Zoo leben zehn Elefanten

Während afrikanische Elefanten an ihren Vorderfüßen vier und an den Hinterfüßen drei Zehen habe, besitzen asiatische Elefanten vorne fünf und hinten vier. Im Kölner Zoo leben insgesamt zehn Elefanten. Zwei Stunden am Tag arbeiten die Tierpfleger mit den Tieren, um mit ihnen Verhaltensmuster für tierärztliche Behandlungen einzustudieren. So soll dann im Fall der Fälle beispielsweise ohne Probleme Blut abgenommen, oder eben die Flex angesetzt werden.