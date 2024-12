Zoo in NRW verabschiedet nächstes Tier – Besucher stellen unangenehme Frage! „Schon wieder?“

Nicht schon wieder! In einem Zoo in NRW nehmen die Pfleger erneut Abschied von einem Besucherliebling. Erst vor sechs Tagen wurde die Tigerdame „Bari“ in ihr neues Zuhause entsendet. Jetzt folgt schon der nächste Schützling aus dem Tierpark.

Einige Besucher sind entsetzt, dass innerhalb so kurzer Zeit zwei ihrer Lieblinge den Zoo in NRW verlassen mussten. Sie fragen sich, wieso.

Zoo in NRW verabschiedet sich von Tier

Beim Besuch im Zoo Krefeld werden viele Besucher nun ein geliebtes Gesicht vermissen. Nach Geschwisterchen Bari verlässt nun auch Tiger-Bruder „Dao“ den Tierpark. Am Dienstag (3. Dezember) teilte der Zoo Fotos und Aufnahmen von dem tierischen Umzug.

„Tigerkater Dao ist unterwegs nach Irland“, schreibt dieser dazu. „Nur sechs Tage nach seiner Schwester Bari, war es Zeit für den zweijährigen Kater in seine Umzugskiste zu gehen.“ Doch warum müssen beide Tiger so kurz nacheinander ihr Zuhause verlassen?

Zoo in NRW: Besucher stellen Fragen

Nach der traurigen Nachricht, die der Tierpark über Facebook verbreitet hat, sind einige Besucher verwirrt. „Habt ihr nicht vor kurzen einen Tiger abgeben? Jetzt schon wieder?“, stellt ein Nutzer in den Kommentaren die Frage. Bevor der Zoo darauf reagieren kann, liefern andere Besucher bereits die Antwort.

„Wir haben zwei Jungtiere gehabt, die in unserem Zoo geboren sind und jetzt in ihr neues Zuhause ziehen! Und mit den Eltern können Sie als erwachsene Tiger nicht zusammenbleiben“, klärt ein Nutzer die Situation auf. Damit wäre die Frage auch geklärt.

Abschied nehmen müssen die Besucher trotzdem. Sie wünschen Dao und Bari alles Gute auf ihrem Weg. Dao soll übrigens am Donnerstag (5. Dezember) in seinem neuen Zuhause in Irland ankommen. Bis dahin hat er noch einen weiten Weg vor sich. 1.300 Kilometer geht es per Transporter und Fähre übers Wasser.