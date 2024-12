Zoo Wuppertal: Irre Szenen im Elefanten-Gehege – Besucher staunen

Es weihnachtet sehr in NRW und ganz Deutschland! In knapp einer Woche ist Weihnachten und die Vorbereitungen laufen überall auf Hochtouren. Geschenke besorgen, Plätzchen backen und Weihnachtsbaum schmücken – die Liste ist lang.

Auch in einem Zoo in NRW ist das nicht anders. In dem Grünen Zoo Wuppertal wird es deshalb schon bald irre Szenen zu beobachten geben – wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit.

Zoo Wuppertal mit kurioser Aktion für Elefanten

Auf Facebook erklärt der Zoo Wuppertal am Sonntag (15. Dezember), dass es für die Elefanten eine besondere Aktion zu Weihnachten gibt. So erhalten die Dickhäuter im Grünen Zoo Wuppertal ihren eigenen Weihnachtsbaum mit speziellen Dekorationen. Statt wie bei uns Glöckchen, Sterne und Figuren soll der Baum dort mit Leckereien für die Tiere geschmückt werden.

Und: Die Tierpfleger wollen das nicht alleine machen sondern auch Tierfreunde Teil haben lassen. „Helft mit beim Schmücken der Tannenbäume für unsere Elefanten! Am Mittwoch, dem 18.12.2024, um 15 Uhr erwartet euch wieder eine besondere Aktion: Gemeinsam schmücken wir Tannenbäume für unsere Elefantenherde!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. „Während die Herde drinnen wartet, könnt ihr im Außengehege die Tannenbäume mit allem, was den Elefanten schmeckt, bunt dekorieren. Anschließend beobachtet ihr vom Besucherbereich aus, wie die Elefanten die Leckerbissen genießen.“ Schon alleine, um einmal selbst im Elefantengehege zu stehen, könnte sich die Aktion für einige Elefanten-Fans lohnen!

Doch wie immer gibt es auch bei der Idee des Zoos Wuppertal etwas zu meckern.

Zoo Wuppertal: „Den Elefanten ist Weihnachten absolut egal“

So kommentiert ein Mann unter dem Beitrag, wie sinnlos er den Baum für die Elefanten findet: „Den Elefanten ist Weihnachten absolut egal. Ihr habt doch Wissenschaftler im Team, die das wissen sollten.“ Und eine Frau findet: „Eine tolle Idee für alle, die nicht zufällig einen 40-Stunden-Arbeitsplatz haben.“

Andere kommentieren aber auch, dass sie gerne an der Aktion teilnehmen und eine solche spielerische Anregung gut für die Tiere sei. Wer sich spontan entschließt, bei dem Schmücken des Baumes mitmachen zu wollen, sollte am Mittwoch um 15 Uhr am Elefantengehege im Zoo Wuppertal sein – eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.