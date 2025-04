Zoo in NRW: Besucher schauen in Gorilla-Gehege – Detail lässt sie verzweifeln! „Traurig“

Der Grüne Zoo Wuppertal ist einer der beliebtesten Zoos in NRW. Mit seinen rund 3.500 Tieren aus allen Kontinenten lockt er vor allem Familien tagtäglich an. So mauserte er sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten.

Erst kürzlich verkündete der Zoo eine freudige Nachricht: Das Gorilla-Gehege hat Zuwachs bekommen und mit Mahiri ist ein neues Weibchen in den Tierpark gezogen (wir berichteten). Doch nicht alle Besucher finden das offenbar so toll. Im Netz ist nun eine kleine Diskussion ausgebrochen…

Zoo in NRW: Besucher außer sich

Unter dem Facebook-Beitrag des Grünen Zoo Wuppertal zeigen sich ein paar User entsetzt, dass das Gorilla-Weibchen von Zürich nach Deutschland gebracht wurde. „Es ist schon traurig, dass da ein Lebewesen so einfach einer Gruppe entzogen wird und in einen anderen Zoo gebracht wird. Es sind Lebewesen mit Gefühlen. Wenn so etwas mit uns Menschen gemacht würde, na ja, ich finde es traurig“, schreibt unter anderem eine Nutzerin.

Ein Zoo-Kenner kann der Userin aber ein paar Infos zur Einordnung geben. „Zu Deiner Information: Die alte Gorillagruppe des Zoos Zürich existiert nicht mehr. Mahiris Vater N‘Gola wurde gestern aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert. Er hatte schon lange Probleme, wurde zusehends schwächer und konnte seine Gruppe deshalb auch nicht mehr wie gewohnt führen, was sich negativ auf die Gruppendynamik niederschlug“, kommentiert der Nutzer. Er ist auch der Meinung, dass all diese Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen wurden.

„Tiere sind in Gefangenschaft geboren“

Andere Facebook-User verteidigen ebenfalls das Vorgehen des Grünen Zoo Wuppertal. „Es dient der Arterhaltung“ oder „Diese Tiere sind alle in Gefangenschaft geboren. In freier Wildbahn müssen gewisse Menschen ja alles jagen und ausrotten“, kommentieren noch andere. Jedoch sehen es viele auch kritisch.

Der Zoo selbst schrieb zu dem ganzen Thema noch: „Das Europäische Ex-situ-Programm (EEP), das die Haltung und Zucht der Tiere in menschlicher Obhut koordiniert, hat für unsere Gorilla-Gruppe keine Zuchtempfehlung ausgesprochen. Deshalb wurde ‚Vimoto‘ im vergangenen Jahr vasektomiert. Durch die Aufnahme der Weibchen unterstützt der Grüne Zoo das EEP, da so die Anlagen in den Herkunftszoos der Gorilla-Weibchen mit Tieren besetzt werden können, für die eine Zuchtempfehlung besteht.“