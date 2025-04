Zoo Wuppertal: Änderung bei Gorillas! Besucher trauen ihren Augen nicht

Der Grüne Zoo Wuppertal ist ein beliebtes Ausflugsziel vieler Familien in NRW. Mit seinen rund 3.500 Tiere aus allen Kontinenten hat er sich zu einem der ältesten und traditionsreichsten Zoos Deutschlands gemausert.

Kein Wunder, dass der Tierpark da immer wieder fleißig daran arbeitet, den Besuchern aus ganz NRW und Deutschland etwas Neues zu bieten. So wie jetzt auch wieder. Denn der Grüne Zoo Wuppertal verkündet ganz freudig, dass er Zuwachs erhalten hat.

Gorilla-Zuwachs in Wuppertal

Via Facebook verkündet der Park die schöne Botschaft, dass das Gorilla-Gehege wächst. „Willkommen Mahiri. […] Die Westlichen Flachlandgorillas im Grünen Zoo Wuppertal haben erneut Zuwachs bekommen: Gestern traf am frühen Abend das zwölfjährige Gorilla-Weibchen „Mahiri“ aus dem Zoo Zürich in Wuppertal ein“, heißt es in dem Beitrag.

+++Zoo in NRW zeigt Video – Besucher rasten aus: „Was ein Scheiß“+++

Erst im Februar sei die Gorilla-Gruppe durch ein weiteres Weibchen namens „Ngumbi“ aus dem Zoo Barcelona erweitert worden. In kurzer Zeit ist Mahiri nun also Zugang Nummer zwei – und dabei trifft sie alte Bekannte wieder. „Mahiri wurde am 13. August 2012 im Zoo Zürich geboren und ist eine Halbschwester von unserem Gorilla-Männchen ‚Vimoto‘, der ebenfalls im Züricher Zoo zur Welt kam.“

Auch interessant: Zoo in NRW fassungslos – in zwei Wochen passierte es sechs Mal

Zoo in NRW: Besucher können Gorilla schon sehen

Eine Tierpflegerin, die Mahiri bereits gut kennt, begleitete das Gorilla-Weibchen auf seiner Reise nach Wuppertal und bleibt auch noch eine Weile. Doch der Gorilla-Dame gefällt es offenbar schon ziemlich gut im Zoo. „Das Gorilla-Weibchen erkundet nun zunächst allein ihre neue Anlage. [Am Mittwoch] konnte sie bereits, getrennt durch ein schützendes Gitter, ihre Mitbewohner kennenlernen. Beim ersten Kontakt zeigte sie sich selbstbewusst und interessiert“, schreibt der Grüne Zoo Wuppertal im Netz weiter.

Mehr Themen:

Verläuft der Kontakt zu den anderen Gorillas weiter positiv, werden die Tiere in den kommenden Tagen weiter schrittweise zusammengeführt. Besucher können Mahiri schon jetzt bestaunen. Das Menschenaffenhaus im Grünen Zoo ist nämlich geöffnet, sodass das Gorilla-Weibchen für alle Zoogäste zu sehen ist.