Zoo in NRW fassungslos – in zwei Wochen passierte es sechs Mal

Damit hat dieser Zoo in NRW wohl nicht gerechnet! Seit 1974 glänzt der Allwetterzoo in Münster mit seiner großen Artenvielfalt und den ganzen überdachten Wegen, die die größten Tiergehege miteinander verbinden und dem Zoo in NRW seinen Namen verleihen.

Besonders in den vergangenen Jahren hat der Allwetterzoo mit tollen Tier-Storys für Aufruhr gesorgt. So verzeichnete der Tierpark zuletzt viele Zuchterfolge bei den verschiedensten Tierarten. Doch das ist noch lange nicht alles. Immer wieder gibt es nämlich Grund zur Freude im Allwetterzoo Münster – und dieses Mal kam es ziemlich überraschend.

Allwetterzoo Münster heißt Nachwuchs willkommen

Wie der Allwetterzoo selbst über Instagram bekannt gibt, hat er Nachwuchs bei den Zwergziegen im Streichelzoo bekommen – und das sogar geballt. „In den letzten zwei Wochen wurden bei uns sechs kleine Zwergziegen geboren“, heißt es in dem Beitrag. Und die Besucher haben auch schon etwas von dem Zuwachs.

„Obwohl sie noch so jung sind, klettern sie bereits eifrig über die Steine und erkunden neugierig die Umgebung und Besucher“, schreibt der Allwetterzoo im Netz weiter. Doch diese Verkündung war noch lange nicht alles. Denn es sind offenbar weitere Zwergziegen-Jungen unterwegs: „In den nächsten Tagen erwarten wir sogar noch mehr Nachwuchs!“

Zwergziegen verzücken Besucher

Die Besucher sind von dieser Nachricht total verzückt. „Herzlichen Glückwunsch für die Zuckerschnuten“, „So knuffig und süß“ oder „So goldig“, kommentierten einige User den Beitrag des Zoos in NRW. Ab sofort können Allwetterzoo-Fans die Zwergziegen-Jungen also in dem Streichelzoo im Kinder- und Pferdepark bestaunen.

Zuletzt erlebte der Zoo in NRW einen wahren Tierbaby-Boom. Denn erst Mitte März erblickten Riesenotter-Jungen das Licht der Welt. „Bislang beobachten wir die Elterntiere und ihren Nachwuchs nur über eine Kamera, die vor der Geburt installiert wurde. Wir lassen sie so gut und lange es geht in Ruhe, die Tierpflege macht nur das Allernötigste“, sagt Isabel Seyrling, Kuratorin im Allwetterzoo Münster.