Zoo in NRW zeigt Video – Besucher rasten aus: „Was ein Scheiß“

Schon zu Beginn des vergangenen Jahres schloss der Grüne Zoo Wuppertal die Tore des Vogelhauses für immer. Die Haltungsbedingungen der Vögel entsprachen nicht mehr den tiergerechten Ansprüchen des Tierparks. Ein Teil der Vögel wurde damals in andere Haltungen gegeben, einen anderen Teil können Besucher noch heute in den Außenanlagen bestaunen.

Nun gab der Zoo große Pläne bekannt. Das bislang leerstehende Vogelhaus soll bald nämlich anderweitig genutzt werden. Besucher gehen auf die Barrikaden, als sie das Video sehen.

Zoo in NRW plant neue Attraktion

In einem Facebook-Beitrag verkündigt der Grüne Zoo Wuppertal die Neuigkeiten: „Das Vogelhaus wird zu Visiotopia“, heißt es hier. Was das genau heißt? In Zusammenarbeit mit der Visiodrom Wuppertal GmbH plant der Tierpark ein immersives 360-Grad-Videoerlebnis in dem leerstehenden Vogelhaus. Die neue Attraktion soll Besucher „in beeindruckende Naturwelten eintauchen“ lassen.

Das Visiodrom in Wuppertal ist ein alter Gaskessel, in dem sich Europas größte 360-Grad-Leinwand befindet, auf der immersive Videoshows zu sehen sind. „Im ehemaligen Vogelhaus des Grünen Zoos soll nun ebenfalls ein immersiver Erlebnisraum entstehen. In einem etwa sechs Minuten langen Video, das in einer Dauerschleife zu sehen sein wird, wollen wir euch die Natur- und Artenschutzbemühungen von Zoo und Zoo-Verein auf eindrucksvolle Weise näher bringen“, erklärt der Tierpark. Die anliegende Freiflughalle des Vogelhauses soll weiterhin geöffnet bleiben.

Besucher in Rage

In einem Demo-Video zeigt der Tierpark Einblicke in das geplante Projekt, für dessen Realisierung der Zoo-Verein 195.000 Euro zur Verfügung stellt. Die Besucher in den Kommentaren sind allerdings in Rage über die neue Attraktion. „Was ein Scheiß. Da kann ich auch zuhause vor dem Fernseher sitzen bleiben. So viel Kohle für so einen Blödsinn. Ich will in den Zoo, um Tiere zu sehen“, kommentiert eine Userin. Ein weiterer Besuch ist derselben Meinung und schreibt: „Was soll der Quatsch? Sowas kann ich auch im TV sehen, dafür besuche ich nicht den Zoo.“

Der Zoo reagiert auf die Kommentare der Besucher und merkt an, dass das Projekt bei der Mitgliederversammlung „mit überwältigender Mehrheit ohne Gegenstimmen (bei drei Enthaltungen)“ angenommen wurde. Der Zoo wolle im Laufe der Zeit verschiedene Filme zeigen und wichtige Informationen zur Lebenswelt bedrohter Arten teilen.