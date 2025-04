Zoo Wuppertal gibt es selbst bekannt – es wird das vierte Tier sein

Gute Nachrichten aus dem Zoo Wuppertal! Der Tierpark hat es via Social Media selbst bekannt gegeben. Besucher dürfen sich freuen.

Im Zoo Wuppertal gibt es allerhand Tiere zu bestaunen – und jetzt sogar noch eins mehr! Kürzlich zog das 12-jährige Gorilla-Weibchen Ngumbi aus dem Zoo de Barcelona in den Grünen Zoo Wuppertal.

Zoo Wuppertal: Erkundungstour auf der Außenanlage

„Gestern unternahm sie, in Begleitung ihrer Artgenossen Vimoto und Grace, eine erste Erkundungstour auf der Außenanlage“, heißt es in einem Facebook-Beitrag von Freitag (28. März).

+++NRW-Zoo hütet monatelang Geheimnis – doch als es Besucher erfahren, ist es fast zu spät+++

„In den letzten Wochen gewöhnte sich Ngumbi zunächst in den Innenanlagen an ihre neue Umgebung und ihre neue Gruppe. Nun konnte sie bei strahlendem Sonnenschein auch den Außenbereich kennenlernen. Unsere Gorillas entscheiden selbst, ob sie sich in den Innen- oder Außenanlagen aufhalten möchten. Solltet ihr sie draußen nicht entdecken, schaut auf jeden Fall im Menschenaffenhaus vorbei“, schreibt der Grüne Zoo Wuppertal weiterhin.

Gorillas sind eine Primatengattung

Und es kommt sogar noch ein weiteres Gorilla-Weibchen hinzu! „In Kürze erwarten wir die Ankunft des 12-jährigen Gorilla-Weibchens Mahiri aus dem Zoo Zürich, sodass dann wieder eine Gruppe von insgesamt vier Westlichen Flachlandgorillas im Grünen Zoo leben wird.“

+++Zoo Wuppertal: Gefährliche Szenen im Tiger-Gehege – Pfleger müssen einschreiten+++

Gorillas sind eine Primatengattung und stammen aus der Familie der Menschenaffen. Gorillas gibt es nur in Afrika. Unterschieden werden zwei Gorillaarten, den Westlichen und den Östlichen Gorilla, wie es auf der Webseite der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF heißt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Bis zu 200 Kilogramm

Gorillas sind die größten Menschenaffen, die heute auf der Erde leben. Männchen werden bis zu zwei Meter groß und bringen oft mehr als 200 Kilogramm auf die Waage.