Zoo in NRW: Düsterer Vorbote im Gehege – das Unausweichliche steht bevor

Es ist nur noch eine Frage der Zeit – und die Besucher im Grünen Zoo Wuppertal können die ersten Anzeichen bereits im Gehege sehen.

Die Elefanten in Wuppertal sind das große Aushängeschild des Zoos in NRW. Doch seit Montag (15. April) können Besucher im Gehege der Afrikanischen Elefanten noch etwas anderes sehen – ein Vorbote auf einen traurigen Abschied.

Zoo in NRW: Trauriger Abschied steht bevor

Es geht um Elefantenkuh „Sweni“, die bereits mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat. Sie wurde 1993 im Krüger Nationalpark (Südafrika) geboren, lebt seit 1995 im Grünen Zoo Wuppertal. Doch nach fast drei Jahrzehnten heißt es nun: Abschied nehmen.

Denn Sweni wird den Zoo wechseln – schon bald wird sie in Magdeburg zuhause sein. Dort warten bereits Elefantenkuh Mwana und Bulle Kando auf sie. Die Verantwortlichen haben die Hoffnung, dass Sweni dort Nachwuchs bekommt. Der Umzug erfolgt im Rahmen des „EAZA Ex-situ-Programms“ für Afrikanische Elefanten.

Doch wie bekommt man einen tonnenschweren Elefant aus seinem Gehege in einen Transporter nach Magdeburg?

Sweni soll an Transport-Container gewöhnt werden

Genau deswegen steht in der Elefanten-Außenanlage nun ein Transport-Container, der alle Beobachter stets an den bevorstehenden Abschied erinnert.

Der Transport-Container im Elefanten-Gehege. Foto: Claudia Philipp

In Kürze wollen die Pfleger mit dem so genannten „Kistentraining“ beginnen – damit am großen Tag alles reibungslos verläuft. Dabei führt der Pfleger die Elefantenkuh regelmäßig in die Transportbox, bis Sweni die Angst vor dem ungewohnten Umfeld verliert.

Sobald Sweni den Wuppertaler Zoo verlassen hat, verbleiben in Wuppertal noch sechs weitere Afrikanische Elefanten – alles Mitglieder der selben Mutterfamilie.