Zoo in NRW mit bewegenden Aufnahmen: Besucher fiebern mit „Star“ des Tierparks

Vor einigen Wochen hat der Natur-Zoo in Rheine in NRW Zuwachs bekommen. Ein kleines Tiger-Junges erblickte am 5. Dezember das Licht der Welt. So richtig beobachten konnten die Besuchers des Zoos den Tiger bisher noch nicht. Dafür teilt der Zoo allerdings fleißig Videos seines kleinen Bewohners.

In der neuesten Aufnahme muss sich „Tailer“ den Blicken der Tierärztin unterziehen. Es ist nicht das erste Mal in seinem kurzen Leben, dass der kleine Tiger der Ärztin begegnet. Nach seiner Geburt machte er eine schwere Zeit durch. Heute geht es ihm wieder gut, damit das auch so bleibt muss die Tierärztin allerdings noch einmal ran und die Besucher des Zoos in NRW fiebern mit dem kleinen „Star“ mit.

Zoo in NRW zeigt Impfung ihres Tigers

„Tailer“ wird immer größer und wird schon bald nicht mehr auf die Milch seiner Mutter angewiesen sein. Doch ohne die Muttermilch verliert der Kleine auch den Schutz vor Infektionskrankheiten, der über die Muttermilch weitergegeben wird. Deshalb müsse ein junger Tiger etwa acht Wochen nach der Geburt geimpft werden. „Bei unserem Tiger-Jungen ‚Tailer‘ haben wir die Kamera zu dieser Injektion und Untersuchung mitgenommen“, erklärt der Zoo.

Im Video ist zu sehen wie „Tailer“ zunächst von seiner Tigermutter „Naga“ getrennt wird. Dann können die Tierpfleger das Gehege betreten und das kleine Tiger-Junge festhalten. Die Tierärztin verabreicht die Impfspritze und setzt außerdem einen Transponder unter seine Haut. Darin befindet sich ein Mikrochip, auf dem ein Nachweis über seine Herkunft gespeichert ist. Anschließend überprüft die Ärztin noch den Schwanz des Tigers.

Zoo in NRW: Tiger-Video begeistert Besucher

Dieser sei durch eine Quetschverletzung nach der Geburt fast durchtrennt worden, erklärt der Zoo. Deshalb musste er an dieser Stelle amputiert werden. Doch auch wenn nun die Hälfte fehlt, macht der kleine Tiger auf dem Video einen prächtigen Eindruck. Tapfer lässt „Tailer“ die Prozedur über sich ergehen und darf kurz darauf zurück zu seiner Mama.

Die Besuchers des Zoos in Rheine (NRW) sind begeistert von dem kleinen Tiger und fiebern aufgeregt mit ihm mit. Schon bald können „Tailer“ und seine Mutter auch live vor Ort bestaunt werden. Aktuell seien die Tiger allerdings noch nicht auf der Außenanlage unterwegs.