Wetter in NRW: Experten fällt bei diesem Anblick alles aus dem Gesicht – „Mein lieber Mann“

Das Wetter in NRW meint es mit den Menschen aktuell besonders gut. Vor allem dort, wo in diesen Tagen ausgiebig Karneval gefeiert wird, bleibt der Himmel wolkenfrei und die Temperaturen mild.

In Bayern erreichen die Temperaturen sogar 18,9 Grad und knacken damit beinahe die 20-Grad-Grenze. Da staunt auch Meteorologe und Wetter-Experte Dominik Jung nicht schlecht: „Mein lieber Mann. Was ist denn da heute los?“ Diejenigen, die eventuell sogar mit Schnee gerechnet haben, können sich stattdessen auf frühlingshaftes Wetter freuen. Doch auch in NRW zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite.

Wetter in NRW: Es gibt noch Hoffnung

Vor zwei bis drei Wochen sei uns noch ein arktischer Winter angekündigt worden, mit Temperaturen bis zu minus 20 Grad. „Mit 20 Grad lagen wir gar nicht so schlecht, nur bei dem Vorzeichen hapert es ein wenig“, scherzt der Experte in seiner Wetter-Analyse (wetter.net). Aber: Auch für Winterfreunde gebe es noch Hoffnung.

Denn die aktuelle Märzprognose bröckelt langsam aber sicher. „Weder zu kalt und weder zu warm wird der März 2023“, erklärt Jung. Auch das sah vor zwei bis drei Wochen noch ganz anders aus. Da hätte der März zu warm werden sollen. „Es bleibt weiterhin spannend.“

Wetter in NRW: Zu warme Temperaturen im Februar

Doch schon jetzt klettert das Thermometer auf unschlagbare Temperaturen. „Es ist kein Witz, man kann es kaum glauben“, prognostiziert der Experte das Wetter für Rosenmontag. Im Rheinland erreichen die Temperaturen 15 bis 16 Grad mit vollfrühlingshaftem Wetter und viel Sonnenschein. Freundlicher könne das Wetter eigentlich kaum noch sein. Doch für einen typischen Februar lägen die Temperaturen viel zu weit oben.

Der folgende Dienstag setzt noch einmal einen oben drauf. Im Westen bleibt es freundlich, es scheint immer wieder die Sonne und „die Wolken machen mal Platz“. Am Mittwoch kommen sie dann hingegen wieder zurück. Die Sonne wird sich kaum blicken lassen und es bleibt aber immer noch mild bei zehn bis elf Grad. Ab Donnerstag könnte es dann allerdings wieder kühler werden.