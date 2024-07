Zoo Dortmund: Besucher baff – plötzlich sind DIESE Gehege leer

Aufmerksamen Besuchern ist aufgefallen, dass es in einem Gehege im Zoo Dortmund zu großen Veränderungen kam. Der Grund dafür: Die Großen Ameisenbären sind umgezogen!

Die beiden Großen Ameisenbären Chakira und ihre Tochter Zenobia waren bisher im Tamanduahaus untergebracht. Künftig sind sie jedoch in dem neuen Capybara-Haus zu finden. Die beiden sind nicht die einzigen Bewohner, denn vor ein paar Wochen sind die Capybaras und Flachlandtapire ebenfalls in das Tamanduahaus im Zoo Dortmund umgezogen.

Zoo Dortmund: Umzug in das Capybara-Haus

Der Umzug der beiden Großen Ameisenbären war jedoch nicht ganz einfach. Unter den erstaunten Blicken der Besucher wurden die beiden Ameisenbären jeweils einzeln in einer Box durch den Zoo Dortmund gefahren. Sowohl Chakira als auch Zenobia kamen wohlbehalten in ihrem neuen Zuhause im Capybara-Haus an.

Das neue Gehege wurde auch bereits von Zenobia gründlich untersucht. Ihre Mutter, Chakira, legte sich jedoch nach einer kurzen Erkundungstour direkt schlafen. Die beiden scheinen sich in ihrem neuen Zuhause im Zoo Dortmund sichtlich wohlzufühlen.

Jedoch sind die Großen Ameisenbären, genau wie die Flachlandtapire, nur vorübergehend im Capybara-Haus untergebracht. Momentan wird nämlich der alte Tapirhof im Zoo Dortmund abgerissen, damit man für die Ameisenbären und die Tapire ein neues Zuhause bauen kann.

Tapirhof wird abgerissen

Das ursprüngliche Gehege von Chakira und Zenobia im Tamanduahaus steht jedoch auch nicht leer. Dort leben nämlich ab jetzt die beiden Großen Ameisenbären Bonita und Antebus. Diese wurden nach einer längeren Pause wieder zusammengeführt und leben ab jetzt im selben Gehege im Zoo Dortmund.

