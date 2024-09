Zoos in NRW: Kurzfristig geht die Meldung rum – Besucher haben nur eine Frage

Allmählich rückt der Herbst immer näher und ehe man sich versieht, steht auch schon der Winter vor der Tür. Bevor du und auch ein paar Tiere in den Winterschlaf verfallen, schau doch bei einem der Zoos in NRW mal vorbei. Du weißt nicht, welcher Tag sich am besten eignet? Na da hätten wir eine Idee.

Der Sonntag, der 15. September 2024, ist ein ganz besonderer Tag. Na, weißt du warum? Richtig, in NRW ist wieder Partnerzootag. Daran erinnern die Zoos in NRW ihre Besucher nun. Aber was genau bedeutet das?

Zoos in NRW: Kunden haben Qual der Wahl

Genau gesagt bedeutet das, dass Besucher die Qual der Wahl haben. Und zwar können sie aus einem von insgesamt zwölf Zoos in NRW wählen, den sie an diesem Tag besuchen wollen. Allerdings gibt es eine kleine Bedingung, denn das Angebot gilt nicht für alle Zoo-Besucher. Nur Jahreskartenbesitzer oder Vereinsmitglieder profitieren. „Jeder NRW-Partnerzoo gewährt an diesem Tag Inhabern einer Jahreskarte eines anderen Zoos aus diesem Verbund freien Eintritt“, erklärt der Kölner Zoo beispielsweise auf Facebook.

Diese 12 Zoos in NRW machen mit:

Grüner Zoo Wupperal

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Zoo Dortmund

Zoo Duisburg

Tierpark Hamm

Aquazoo Düsseldorf

Kölner Zoo

Allwetterzoo Münster

Zoo Krefeld

NaturZoo Rheine

Aachener Tierpark Euregiozoo

Tierpark Bochum

Alle 12 Zoos in NRW werden Tierliebhaber wohl kaum schaffen, deshalb sollten sie eine weise Entscheidung fällen. „Dann weiß ich ja, was ich am Sonntag machen werde. Nur welchen Zoo: Duisburg oder Münster?“, macht sich eine Frau in den Kommentaren die Wahl offenbar sichtlich schwer.

Welchen Zoo besichtigst du?

„Großartig. Ganz spontan fahre ich zu den Gorillas nach Duisburg“, hat sich ein anderer Mann dagegen festgelegt. Vielleicht keine schlechte Herangehensweise, einfach nach den Zoo-Bewohnern zu entscheiden. Wer unbedingt Elefanten sehen möchte, sollte dem Allwetter Zoo Münster, dem Kölner Zoo oder dem Grünen Zoo Wuppertal einen Besuch abstatten.

Der Zoo Duisburg hat als einziger Zoo in NRW ein Delfinarium – das sorgt regelmäßig für Begeisterung, aber auch für große Kritik (hier mehr dazu). In der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen können Besucher regelrecht eine „Weltreise an einem Tag“ durch die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien machen. Hier wohnt die einzige zwergwüchsige Eisbärin überhaupt.