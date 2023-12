Zoom Gelsenkirchen: Blick ins Gehege irritiert – Tier stellt Besucher vor Rätsel

Auch im Winter ist der Zoom Gelsenkirchen für Besucher geöffnet. In der Erlebniswelt Alaska fühlen sich viele Tiere bei den eisigen Temperaturen besonders wohl. Daher ist in dieser Jahreszeit hier die Chance am größten, die Tiere in ihren Außen-Gehegen zu entdecken.

Beim Blick in ein Gehege bleiben Neu-Besucher oft stutzig stehen. Sie schauen auf ein putziges Tier, doch ein Detail stellt die Beobachter vor ein Rätsel.

Zoom Gelsenkirchen: Fassungslose Blicke ins Gehege

In der Alaska-Welt ist Eisbären-Dame Antonia zuhause. Die Eisbärin zieht regelmäßig viele Blicke auf sich. „Viele Besucher denken, dass Antonia ein Eisbären-Baby ist“, berichtet Marketing-Managerin Dijana Wittmers gegenüber DER WESTEN. Doch der erste Eindruck täuscht an dieser Stelle.

Denn mit ihren 34 Jahren ist Antonia kein Baby, sondern eine wahre Oma ihrer Art. Eisbären können im Zoo zwischen 30 und 40 Jahren alt werden, wie uns die Tierpfleger verraten haben. Aufgrund ihrer Größe kommt jedoch dieser Irrtum oft zustande. Antonia hat kleine Stummelbeine und weist eine Schulterhöhe von nur 70 Zentimetern auf. Damit ist sie nur halb so groß wie ihre anderen ausgewachsenen Artgenossen.

Zoom Gelsenkirchen: Eisbärin Antonia ist zwergwüchsig. Foto: Zoom Erlebniswelt

Zwergwüchsiger Eisbär einmalig im Zoo

Antonia ist zwergwüchsig und damit die einzige zwergwüchsige Eisbärin überhaupt in einem Zoo – soweit bekannt. Ganz genau erklären kann sich selbst der Zoo die Kleinwüchsigkeit nicht. Ihre zahlreichen Geschwister seien alle normalwüchsig zur Welt gekommen. „Es wird davon ausgegangen, dass es sich entweder um einen Gen-Defekt oder eine Fehlfunktion des Stoffwechsels handelt“, erklärt Wittmers.

Da sie sich aufgrund ihrer Größe in der Gruppe nicht durchsetzen könnte und von ihren Artgenossen nicht akzeptiert werden würde, hat Antonia im Zoom Gelsenkirchen ein Gehege nur für sich allein. Da kann sich die ältere Eisbären-Dame in ihre Höhle zurückziehen, wie es ihr gefällt.