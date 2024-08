Wut-Ausbruch vor dem Zoo Duisburg: „Über 65 Tiere gestorben“

Der Zoo Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein in der Ruhrgebietsstadt und Umgebung. Hier kann man wilde Tiere aus nächster Nähe beobachten. Neben den bekannten Klassikern wie Löwen, Affen, Elefanten und Reptilien gibt es auch ein Delfinarium. In diesem leben sieben Delfine, genauer gesagt Große Tümmler.

Der Duisburger Zoo bezeichnet sich selbst als „Pionier der Delfinhaltung“. Nach eigenen Angaben kommen jährlich rund eine Million Besucher ins Delfinarium, um sich an den schönen und faszinierenden Tieren zu erfreuen. Doch nicht alle sind begeistert von der Delfinhaltung im Zoo. Vor allem Tierschützer kritisieren die Bedingungen vor Ort.

Zoo Duisburg: Demonstration gegen Delfinhaltung

Am Samstag (10. August) versammelten sich nach Angaben der Veranstalter rund 80 Teilnehmer vor dem Duisburger Zoo, um gegen die Haltung von Delfinen in Gefangenschaft zu protestieren. Organisiert wurde die Demonstration von der Tierschutzorganisation „Freedom for Dolphins and Whales“, deren Ziel es ist, die Gefangenschaft von Delfinen und Walen zu beenden. Sie setzt sich für die Schließung von Delfinarien und die Auswilderung von Delfinen in speziell geschützten Meeresgebieten ein, wo sie ein freies Leben führen können.

Mit der Demo vor dem Zoo wollten Tierschützer auf diese Thematik aufmerksam machen. Auch Jörn Kriebel, ein weiterer bekannter Aktivist, war vor Ort und erklärte: „Delfinarien in Deutschland sind nicht mehr zeitgemäß und bieten keine artgerechte Umgebung für diese intelligenten und freiheitsliebenden Tiere.“ Und er geht in seinem Statement sogar noch einen Schritt weiter: „Der Duisburger Zoo ist als das größte Delfinfriedhof Europas bekannt, da hier bereits über 65 Tiere gestorben sind. Noch immer leben sieben Delfine auf engstem Raum in Duisburg.“

Mit dieser Demonstration ist es wohl noch nicht getan. „Freedom for Dolphins and Whales“ will nach eigenen Angaben auch weiterhin regelmäßig vor dem Zoo Duisburg demonstrieren.

„Haltungs- und Zuchterfolge“

Nach Angaben des Duisburger Zoos hat sich das Wissen über die Haltung von Delfinen in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. So könne man den Tieren eine deutlich bessere Haltung bieten als in früheren Jahren. Die Delfinarien haben sich von einem einfachen Becken zu einem großen komplexen Mehrbeckensystem mit ausgefeilter Filtertechnik entwickelt, um den Tieren den bestmöglichen Lebensraum zu bieten. „Die Haltungs- und Zuchterfolge der Neuzeit bei allen Zootieren, inkl. den Delfinen, sprechen für sich“, heißt es auf der Website des Zoos.