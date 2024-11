Zoo in NRW muss Abschied nehmen – der letzte Schritt ist vollbracht

Besucher werden es vielleicht schon bemerkt haben, denn seit ein paar Wochen fehlt ein beliebtes Tier in einem Zoo in NRW. Wie der Allwetterzoo Münster am Dienstag (12. November) bekannt gegeben hat, ist es ein Abschied für immer.

Ein Affe hat den Zoo in NRW verlassen und sich auf die weite Reise in sein neues Zuhause außerhalb von Deutschland begeben. Nun haben die Tierpfleger erste Details zum Umzug bekannt gegeben.

Zoo in NRW verabschiedet sich von Orang-Utan-Dame

2013 erblickte Orang-Utan-Weibchen Niah im Allwetterzoo Münster das Licht der Welt. Doch nun wurde es Zeit für sie, ihren eigenen Weg zu gehen – und der führte sie nach Frankreich. Denn wie der Zoo auf Facebook verkündete, ist Niah „auf Empfehlung des EEPs (EAZA Ex situ Programm) in den französischen Zoo du Bassin d’Arcachon umgezogen“.

Damit der Umzug für die Affen-Dame so angenehm und leicht wie möglich über die Bühne gehen konnte, habe sie ein vertrauter Tierpfleger die ganze Reise über begleitet. Für die Eingewöhnung sei er die ersten Tage im neuen Zoo sogar noch geblieben. Inzwischen sei Niah aber in ihrem neuen Zuhause gut angekommen. „Auch wenn sie zu Beginn noch etwas skeptisch war, verliefen die ersten Begegnungen sehr gut. Bereits nach ein paar Tagen konnte sie mit den anderen Orang-Utans der Gruppe zusammen gelassen werden“, heißt es.

Die Hoffnung auf Nachwuchs

Der Orang-Utan habe nun ein Alter erreicht, „in dem sie sich auch in der Natur von ihrer Mutter abkapseln und alleine umherziehen würde.“ Und offenbar wird in Niah große Hoffnungen gesetzt, denn in dem Facebook-Post heißt es weiter: „Ein kleiner Trost für das Tierpflege-Team ist, dass Niah in ihrem neuen Zuhause vielleicht schon bald von ihren Erfahrungen als Tante profitieren kann, wenn sie selbst irgendwann Mutter wird.“

Frühestens im Alter von 12 Jahren bringt ein Orang-Utan-Weibchen zum ersten Mal Nachwuchs zur Welt. Niah ist nun elf Jahre alt, somit könnte es nicht mehr allzu weit hin sein. Doch dafür benötigt es natürlich erstmal den richtigen Partner und der muss sich die Gunst der Affen-Dame erst noch erarbeiten.