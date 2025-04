Zoo in NRW mit neuem Angebot – auf Besucher wartet ein einzigartiges Erlebnis

Was hier geboten wird, hat schon lange nichts mehr mit einem gewöhnlichen Besuch im Zoo zu tun. Dieser Zoo in NRW bietet seinen Gästen bald ein einzigartiges Ereignis an, das man nicht alle Tage sieht.

Bereits in der Vergangenheit wurden im Allwetterzoo Münster besondere Events wie das Candlelight-Dinner und das Krimi-Quiz-Dinner veranstaltet – mit großem Erfolg und Begeisterung der Gäste. Daher kündigt der NRW-Zoo jetzt das nächste große Event an: eine Musical-Dinner-Show.

Zoo in NRW: Dinner und Musical-Show

Wie der NRW-Zoo berichtet, erwartet die Besucher bei diesem Event ein „4-Gänge-Dinner“. Jeder neu servierte Gang wird begleitet von einer neuen Musical-Showeinlage, performt von drei Künstlern. Der Allwetterzoo Münster bewirbt das Event mit dem Versprechen, dass die Show „ein Genuss für Auge, Ohr und Gaumen“ sein wird.

Die Gäste erwartet eine Auswahl von Liedern aus den bekanntesten Musicals in Deutschland: Von Starlight Express, Mama Mia über We Will Rock You und Cats bis zu Tanz der Vampire und viele mehr. Die Künstler tragen aufwendige Kostüme. Bei dieser Show kann man fast vergessen, dass man sich in einem Zoo in NRW befindet und nicht in einem Theater.

Die viereinhalb Stunden lange Show findet in den Eventräumen der Meranti-Halle des Zoos statt und bietet einen guten Blick auf die Tropenhalle. Bis 21 Uhr haben die Gäste der Musical-Show auch die Möglichkeit, die Tropenhalle selbst zu besichtigen.

Event musste verschoben werden

Eigentlich sollte das Event im NRW-Zoo am Mittwoch (30. April), anlässlich des Tanz in den Mai, stattfinden, jedoch wurde die Show jetzt verschoben. Auf der Website des Zoos wird erklärt, dass dies an „organisatorischen Gründen“ liege. Alle Tickets, die bereits gekauft wurden, behalten jedoch ihre Gültigkeit.

Statt im April findet das große Musical-Dinner im Zoo in NRW jetzt am 10. Oktober statt. Wer Interesse an dem Event hat, kann Karten auf der Website des Allwetterzoos Münster kaufen. Pro Person kosten die Karten 115 Euro – inklusive des ganztägigen Eintrittes in den Zoo und eines Vier-Gänge-Menüs mit Aperitif.