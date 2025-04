Tierheim Duisburg: Katze leidet an unerträglichen Schmerzen – Röntgen-Bild zeigt bitteren Grund

Die Pfleger des Tierheim Duisburg werden tagtäglich mit traurigen Tierschicksal konfrontiert. Doch diese Geschichte schockiert besonders. Gleich mehrere Katzen müssen leiden – eine sogar ganz besonders, wie ein Röntgenbild offenbart.

Sie sehen eigentlich ganz süß aus – doch sie leiden Höllenqualen: Scottish-Fold-Katzen gelten als sogenannte Qualzucht. Das Problem: Noch immer kaufen zahlreiche Katzenliebhaber diese Rasse. Und das macht das Tierheim Duisburg so richtig sauer.

Tierheim Duisburg nimmt immer wieder diese Katzen auf

„Immer häufiger landen sie bei uns: Scottish-Fold-Katzen. Ihre nach vorne geklappten Ohren gelten als niedlich – doch sie sind das Ergebnis einer Qualzucht. Die Ursache ist eine genetische Mutation (Osteochondrodysplasie), die nicht nur die Ohren, sondern den ganzen Bewegungsapparat betrifft. Die Folge: verformte Knochen, versteifte Gelenke, chronische Schmerzen – ein Leben lang“, klärt das Tierheim Duisburg in einem Social Media Post auf.

„Diese Katzen sind nicht ruhig, weil sie entspannt sind. Sie sind ruhig, weil jede Bewegung weh tut. In Deutschland ist die Zucht dieser Tiere verboten – doch Schlupflöcher wie Importe, illegale Vermehrung oder ‚Hobbyzuchten‘ führen dazu, dass sie weiter leiden. Und am Ende landen sie bei uns: mit kaputten Körpern und gebrochenem Herzen“, schreibt das Tierheim Duisburg weiterhin in dem Facebook-Beitrag.

Tierheim Duisburg hat wichtige Bitte

Aktuell kümmern sich die Pfleger rührend um Kater Schoki. Doch der Vierbeiner kann sich nur unter starken Schmerzmitteln bewegen. Trotzdem sei der Kater „liebevoll, sanft und freundlich“. Passend zu dem Thema teilt das Tierheim noch ein Röntgenbild von Kater Schoki und seinen stark deformierten Hinterbeinen.

Deswegen appelliert das Tierheim: „Wenn ihr diese Katzen süß findet, helft ihnen, indem ihr keine Scottish Folds kauft – auch nicht aus Mitleid.“