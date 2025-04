Zoom Gelsenkirchen: Besucher machen bei diesem Video große Augen – es geschah hinter den Kulissen

Die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist eine beliebte Anlaufstelle, was einen Besuch im Zoo betrifft. Zu sehen gibt es dort unter anderem Löwen, Affen, Wölfe und zahlreiche andere Tiere. Sie sorgen immer wieder für Begeisterung bei Jung und Alt.

Jetzt hat die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen in Video geteilt und sorgt damit erneut für große Augen bei Besuchern und Tierliebhabern. Zu sehen ist ein exklusiver Einblick hinter den Kulissen.

Zoom Gelsenkirchen gewährt Blick hinter die Kulissen

In dem Video der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen gewähren Mitarbeitern Tierliebhabern einen Blick in den Quarantänebereich des Zoos. Dazu heißt es in dem Post: „Anhand unserer neuen Bewohner – den Strahlenschildkröten – zeigen wir euch, wie das Ankunfts- und Eingewöhnungsprozedere bei uns im Zoo abläuft.“

++ Auch interessant: Zoom Erlebniswelt: Tierpfleger im Gehege – plötzlich wird es turbulent ++

Bevor die neuen Tiere in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen in die Anlage kommen, müssen sie nämlich erst einige To-dos abhaken. Doch wie kann man sich das ganze vorstellen?

++ Passend dazu: Zoom Gelsenkirchen: Es passiert zum ersten Mal – Kamera im Gehege zeichnet alles auf! ++

Das passiert hinter den Kulissen

Nach Angaben der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen stehen zunächst tierärztliche Untersuchungen an. Im Anschluss geht es für die Tiere in den Quarantänebereich, wo sie sich regelmäßigen Gewichtskontrollen unterziehen. „Mithilfe der Papiere wird jedes Tier eindeutig zugeordnet – zur besseren Identifikation bekommt jede Schildkröte eine Zahl auf den Panzer geschrieben“, heißt es in dem Post.

Hier mehr lesen:

Sie werden in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen entwurmt und auch die Fäkalien werden untersucht. „Erst wenn alle Checks abgeschlossen und die Quarantänezeit vorbei ist, dürfen die Tiere auf ihre neue Anlage umziehen“, heißt es weiter. Die Strahlenschildkröten können Besucher danach in der Tropenhalle „ELE Dschungel Abenteuer“ im Bereich Afrika sehen. Bei dem Anblick hinter die Kulissen dürften Besucher große Augen machen, denn was sie in diesem Video sehen, sehen sie nicht einmal vor Ort im Zoo!