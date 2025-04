Tierheim in NRW erhält Post – „Tränen vor Rührung“

Nicht selten erhalten Tierheime in NRW Post, aber was sich in diesem Brief befand, rührt selbst die erfahrenen Mitarbeiter vor Freude fast zu Tränen. Selbst der Vierbeiner im Büro des Tierheims Köln-Dellbrück freut sich tierisch über diese schöne Überraschung.

Auf Facebook berichtet das Tierheim in NRW, dass man vor ein paar Tagen eine Tasche voller Tombolapreise erhalten habe. Alls die Mitarbeiter die Tasche genauer überprüften, fanden sie eine ganz besondere Überraschung.

Tierheim in NRW: Überraschung für Mensch und Hund

In einem Briefumschlag waren nämlich 100 Euro beigelegt, die dem Wohl der Tiere im NRW-Tierheim zugutekommen sollen. Zusätzlich fanden die Mitarbeiter auch noch einen Brief. Der war jedoch nicht nur an sie gerichtet, sondern auch an den Bürohund im Tierheim Köln-Dellbrück.

+++ Zoo Dortmund: Nach Jahren kommt es ans Licht – für Besucher ist es ein schwerer Schlag +++

Der Verfasser bedankt sich in dem Brief bei dem Tierheim in NRW für die tolle Arbeit, die in diesem geleistet werden und auch die „Posts auf Facebook, die lustig, informativ und manchmal auch traurig sind.“ Die beigelegten 100 Euro stehen dem Team des Tierheims zur freien Verfügung, jedoch gibt es eine Bedingung – für Bürohund Lupo muss etwas Leberwurst abfallen.

Nicht nur der Hunde-Opi freut sich über diese unerwartete Geste, und gerührt teilen die Mitarbeiter des NRW-Tierheims den Brief auf Facebook. Auch andere Tierfreunde sind von dieser liebevollen Überraschung voll und ganz begeistert.

+++ Essen: Sorge um Kult-Kneipe – und das kurz nach „Mein Lokal, dein Lokal“-Erfolg +++

Facebook-Nutzer sind begeistert von dem Brief

„Da kommen einem Tränen vor Rührung“, schreibt etwa eine bei Facebook. Auch sie stimmt zu, dass die Mitarbeiter des Tierheims in NRW eine tolle Arbeit leisten: „Ihr habt es verdient und Lupo auf jeden Fall seine Leberwurst.“

Mehr Themen:

„Hoffentlich beschert das Schicksal dieser Person ganz viel Glück“, wünscht ein anderer Tierfreund entzückt.