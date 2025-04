Essen: Sorge um Kult-Kneipe – und das kurz nach „Mein Lokal, dein Lokal“-Erfolg

Verwirrung in Essen! Ein Kult-Lokal in Essen-Kettwig steht jetzt als Immobilie zum Verkauf, obwohl der Laden seit über 50 Jahren in der Stadt beliebt und gut besucht ist.

Anwohner können sich die Entwicklung nicht erklären – vor allem, weil die „Stiege“ erst vor wenigen Wochen in der Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ gezeigt und dadurch noch populärer wurde. Schließlich machte das Restaurant den zweiten Platz.

Essen: Rätsel um Kult-Kneipe!

Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet, wird das denkmalgeschützte Haus, in dem sich „Die Stiege“ befindet, auf einem Online-Immobilienportal zum Verkauf angeboten. Für einen sechststelligen Betrag kann man das „historische Fachwerkgebäude mitten im Kettwiger Zentrum“ erwerben, heißt es in der Anzeige. So biete das Fachwerkhaus „unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten“ und eigne sich besonders für „Denkmal-Liebhaber“.

Die Beschreibung löst bei vielen Essenern Sorge aus: Wird „Die Stiege“ mit einem neuen Besitzer womöglich dicht gemacht? Gegenüber der WAZ gibt der aktuelle Eigentümer Dr. Klaus Post allerdings Entwarnung. „Die Prämisse für einen Verkauf des Hauses ist, dass der soziale Treffpunkt, also die Gastronomie, weitergeführt wird“, stellt der Essener klar. „Für die Kettwiger ist das hier immer ein Anlaufpunkt gewesen. Wenn wir schließen, gibt es bald gar nichts mehr an Kneipenkultur im Stadtteil.“

Essen: Darum wird „Die Stiege“ verkauft

Trotz einiger Pächterwechsel ist „Die Stiege“ in Essen seit Jahrzehnten beliebt. 2004 übernahm Sebastian Post das Lokal, nach seinem Tod 2014 sprangen sein Vater Klaus und dessen Frau Dagmar ein. „Inzwischen ist meine Frau auch gestorben, ich führe alleine die Geschäfte“, erklärt der 73-jährige Post gegenüber der WAZ.

Angesichts seines Alters möchte sich der Gastronom, der seit 40 Jahren in Essen-Kettwig lebt, nun aus dem aktiven Geschäft der „Stiege" zurückziehen. Bereits seit 2022 versucht er, die Immobilie an den Mann zu bringen.