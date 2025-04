Essener Koch zieht nach Russland – dann meldet sich Putin bei ihm

Maksim Zitnikov hat sich in Russland binnen weniger Jahre als einer der 300 besten Köche Europas einen Namen gemacht. Ende 2023 und damit mitten im Krieg gegen die Ukraine wanderte er von Deutschland in das einstige Zarenreich aus.

Zitnikov machte dabei nie ein Geheimnis daraus, großer Befürworter Wladimir Putins zu sein. So kam es kurz vor Ostern dazu, dass der ehemalige Essener die einmalige Gelegenheit bekam, zum russischen Machthaber per Videoübertragung zu sprechen. Dabei sprach er ohne Umschweife ein gravierendes Problem an.

Essener Koch wandert mit Familie aus

Eigentlich hatte das russische Präsidium des Staatsrates die Videokonferenz veranstaltet, um über die Entwicklung der Infrastruktur im Land zu sprechen. Denn laut „T-Online“ hat Russland Probleme beim Wohnungsbau und mit abbruchreifen Häusern aus der Zeit der Sowjetunion.

+++ Putin wird zur Gefahr für Europa: „Der letzte Sommer, den wir noch in Frieden erleben“ +++

Dagegen gilt die Stadt Dobrograd im Umkreis von Moskau als regelrechtes Vorzeigeprojekt des Landes, wurden hier doch in kürzester Zeit Wohnungen, etc. aufgebaut, um Tausende von Menschen aus 14 verschiedenen Ländern anzusiedeln. Einer davon ist der Essener Koch Maksim Zitnikov, der hier vor etwa 1,5 Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern hinzog. Doch auch wenn sich der 50-Jährige in der russischen Stadt sehr wohlfühlt, plagt ihn das Problem, an die russische Staatsbürgerschaft zu kommen.

Putin will mit Essener „in Kontakt“ bleiben

Nachdem Zitnikov die Einladung zur Videokonferenz erhielt, kam ihm die Idee, sich damit direkt an den russischen Staatschef zu wenden. So kam er ohne lange zu fackeln während der Live-Schalte, als ihm das Wort erteilt wurde, auch direkt auf den Punkt. „Wladimir Wladimirowitsch, darf ich Sie um etwas bitten? Ich weiß, dass Sie mich verstehen“, richtete er sich auf Deutsch an Putin. „Außer Sie versteht mich keiner hier wahrscheinlich (…). Ich würde gerne die deutsche Staatsangehörigkeit abgeben und die russische bekommen.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht nur die Offenheit des Esseners sollte bei der Videokonferenz überraschen. Denn plötzlich antwortete ihm Putin ebenfalls auf Deutsch: „Okay. Wir bleiben in Kontakt und lösen das Problem. Das ist kein Problem.“ Sichtlich erleichtert entgegnete Maksim Zitnikov ein „Dankeschön“. Der kurze Auszug aus der Videokonferenz wurde mittlerweile vielfach im Netz geteilt. Bleibt zu hoffen, dass Putin sein Wort hält und die Pass-Probleme des Esseners wirklich lösen wird.