Zoo Duisburg: Ticket-Änderung im Tierpark – das müssen Besucher am Einlass wissen

Gerade erst hat der Zoo Duisburg mit der Nachricht über die „Zoolichter“ Schlagzeilen gemacht. Die strahlenden Licht-Illuminationen erhellen noch bis zum 1. Dezember den Zoo am Kaiserberg (mehr Informationen dazu findest du hier>>).

Doch die „Zoolichter“ sind nicht die einzigen Neuigkeiten, die Besucher des Tierparks aufhorchen lässt. Denn jetzt hat der Zoo Duisburg sich mit einer weiteren Nachricht gemeldet, mit der wir so nicht gerechnet hätten. Es geht um die Eintrittskarten!

Zoo-Duisburg: Ticket-Änderung

Die Neuerung befindet sich direkt auf dem Vorplatz des Zoos an der Mülheimer Straße: Der Zoo Duisburg hat einen neuen Ticketautomaten in Betrieb genommen. Dieser löse zwei ältere Modelle ab und erweitere zudem das Serviceangebot, erklärt der Tierpark in einer Pressemitteilung.

„Am Automaten der neusten Generation lassen sich ab sofort reguläre Tageskarten für den Zoobesuch bargeldlos kaufen. Auch Tickets für die ‚Zoolichter‘ sind hier erhältlich“, schreibt der Tierpark. Mittels eines Touch-Bildschirms lassen sich am Automaten verschiedene, nicht-rabattierte, Eintrittskarten auswählen. Mit diesen können Zoobesucher direkt zur Kontrolle am Eingang gehen.

Online-Kartenkauf weiterhin möglich

Der neue Ticketautomat stellt jedoch keinen kompletten Ersatz für den Online-Kartenerwerb für den Zoo Duisburg dar. Besucher können ihre Karten weiterhin auf der Internetseite des Zoos oder am Eingang selbst erwerben. Ermäßigte Eintrittskarten sowie Jahreskarten werden weiterhin an der Zookasse sowie im Servicebüro verkauft.

Auch die Besucher des Duisburger Zoos freuen sich über den neuen Ticketautomaten. „Das ist doch mal eine gute Aktion, dass man Karten für die Zoolichter am Automaten kaufen kann und nicht vorher online bestellen muss. Da kann man sich jetzt spontan entschließen“, kommentiert eine Userin unter einem Facebook-Beitrag des Zoos.