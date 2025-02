Zoo in NRW: Tier-Pflegerin betritt Elefanten-Gehege – sie muss zum Messer greifen

NRW ist nicht nur für Karneval und die größte Kathedrale Europas (den Kölner Dom) bekannt, sondern auch für seine Zoos. Schließlich gibt es in diesem Bundesland so viele zoologische Parks wie in keinem anderen.

Und jeder einzelne besticht durch sein ganz besonderes Highlight. Doch den Besuchern dieses Zoos dürfte bei diesem Video ein Schauer über den Rücken gelaufen sein. Denn eine Tier-Pflegerin muss zum Messer greifen, als sie das Elefanten-Gehege betritt.

Zoo in NRW: Elefant muss mit Messer behandelt werden

Der Zoo Krefeld gehört mit seinen rund 930 Tieren in etwa 140 Arten eher zu den kleineren Tieranlagen in NRW. Dennoch sorgen die Bewohner immer wieder für Begeisterung und Jubel bei den Fans. So gibt es im Zoo neun Elefanten – und gerade die brauchen nicht nur reichlich Futter, sondern auch viel Pflege.

Schließlich brauchen auch die Dickhäuter ab und zu eine Pediküre. Genau deshalb hat sich eine Tier-Pflegerin vor ein paar Tagen um die Füße der großen Tiere gekümmert. Dafür stehen die Elefanten in einer großen Box, wobei sie von der Pflegerin durch ein dickes Gitter getrennt sind.

Das Gitter ist die „Trainingswand“, wie die Tier-Pflegerin aus NRW in einem Video auf Instagram berichtet. Weiter betont sie, dass beim Gesundheitstraining das Motto gilt: Wer nicht will, hat frei. Kein Tier wird „gezwungen“, das Programm zu erdulden. Aber wenn die Dickhäuter wollen, greift die Pflegerin zum Messer.

Doch keine Sorge: Es handelt sich um einen speziellen Hufkratzer und „damit kann man Elefanten wunderbar die Nägel kürzen“. Zum Schluss gibt es noch eine Salbe – fast so, wie es auch Menschen in den zahlreichen Fußpflegesalons am Ende ihres Nageltermins handhaben.

Maniküre bei Dickhäuter: Das steckt dahinter

Das Wellness-Programm ist für die sanften Riesen übrigens sehr wichtig. Denn die Elefanten im Zoo brauchen regelmäßig eine Pediküre, weil sie nicht so weite Strecken zurücklegen wie in freier Wildbahn.

Zudem reißen sich die Dickhäuter beim Laufen oft die Fußsohlen und Zehennägel auf, was meist zu schwerwiegenden Entzündungen führt – viele sterben sogar daran. Um das zu verhindern, lassen sie sich in Tierparks zwei- bis dreimal jährlich maniküren.

